Municipales 2020 : au fait, ça gagne combien un maire ?

Tous les maires ne touchent pas le même salaire. Leur rémunération est définie en fonction du nombre d’habitants que compte leur commune. Il en va de même pour le salaire des adjoints et autres conseillers municipaux. Ces rémunérations peuvent être majorées dans certains cas, notamment lorsque la commune est chef-lieu ou lorsqu’elle est classée station touristique. Dans ce second cas, la majoration des indemnités des élus peut être de 50%. Dans l'optique des élections municipales à venir, Europe 1 fait le point.

Le détail des indemnités mensuelles des maires, adjoints et conseillers municipaux est à retrouver sur le site annuaire-mairie.fr, qui propose également un moteur de recherche pour connaître la rémunération exacte des élus de votre commune.

Le salaire des maires

Le salaire minimum d’un maire est de 645,25 euros : il concerne les maires des communes de moins de 500 habitants. Dans une ville moyenne qui compte entre 20.000 et 50.000 habitants, le salaire du maire s’élève à 3.421,32 euros par mois. Le maire d’une commune de plus de 100.000 habitants touche, quant à lui, 5.512,13 euros.

Les maires des trois plus grandes villes de France, Paris, Lyon et Marseille, touchent une rémunération propre qui dépasse 8.000 euros. Ainsi, le maire de Paris touche 8.650,59 euros par mois, le maire de Lyon 8.227,07 euros par mois et le maire de Marseille 8.137 euros par mois. Le salaire des maires des arrondissements de ces trois villes relèvent aussi des cas particuliers.

Le salaire des adjoints et des conseillers municipaux

A l’instar des indemnités mensuelles des maires, la rémunération des adjoints et des conseillers municipaux dépend du nombre d’habitants que compte leur commune. Là encore, les salaires des adjoints et conseillers municipaux des mairies de Paris, Lyon et Marseille relèvent de cas particuliers. Si l’adjoint au maire d’une commune de moins de 500 habitants touche 250,90 euros par mois, ceux d’une ville de plus de 200.000 habitants touchent 2.756,07 euros par mois. Les adjoints au maire de Paris sont les mieux rémunérés, avec un salaire de 4.855 euros par mois.

Les conseillers municipaux touchent moins que les adjoints au maire. D’ailleurs, les conseillers municipaux des communes de moins de 100.000 habitants ne touchent pas le moindre salaire, exerçant un travail bénévole. En revanche, les conseillers municipaux des communes de plus de 100.000 habitants touchent 228,09 euros par mois. À Lyon et Marseille, les conseillers municipaux gagnent respectivement 1.304,98 euros et 1.856 euros par mois. Enfin, les conseillers municipaux à la Mairie de Paris sont les mieux rémunérés. Ils touchent, en effet, un salaire s’élevant à 4.807,62 euros par mois.