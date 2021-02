Après le débat Darmanin-Le Pen, Attal martèle que la présidente du RN est "dangereuse"

INTERVIEW

Marine Le Pen et Gérald Darmanin ont débattu jeudi soir sur France 2 de manière apaisée de l'islamisme et de l'immigration, tombant d'accord par endroits, le ministre de l'Intérieur accusant son adversaire d'"approximations" et la candidate RN fustigeant un texte insuffisant contre l'islamisme. Gérald Darmanin a dénoncé la mollesse de la présidente du Rassemblement national. Sur Europe 1, vendredi matin, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a laissé entendre qu'il n'était pas totalement d'accord avec la stratégie du ministre de l'Intérieur dans ce débat.

"Elle surfe sur les peurs"

À quinze mois de l'élection présidentielle, Gérald Darmanin, venu des rangs de la droite, a tenté d'apparaître aussi dur que son adversaire du soir sur la lutte contre les séparatismes, alors que le projet de loi "renforçant les principes républicains" est actuellement débattu à l'Assemblée nationale. "Moi, je considère que Marine Le Pen est dangereuse pour notre pays. Je considère qu'elle n'a pas les solutions", a affirmé le porte-parole du gouvernement.

" Marine Le Pen n'a pas envie qu'on réponde aux problèmes "

"Marine Le Pen ne propose pas de solutions qui permettent de répondre aux enjeux auxquels elle est elle-même affirme vouloir répondre", a poursuivi Gabriel Attal, qui a rappelé au micro de Sonia Mabrouk qu'il venait de la gauche. "Pourquoi ? Elle surfe sur les peurs, elle surfe sur les angoisses, elle surfe sur les problèmes que vit notre pays et donc elle n'a pas envie qu'on réponde à ces problèmes."

Maintien de la diabolisation

Ne considérant pas les propositions de Marine Le Pen comme trop "molles", le porte-parole du gouvernement a insisté sur le caractère "dangereux" de Marine Le Pen. "Sur le volet économique, les propositions qu'elle fait sur l'Europe et l'euro sont dangereuses. Y compris sur ce volet-là, sur le volet de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, elle n'apporte pas de réponse aux problèmes qu'elle ne veut pas régler." Une manière de diaboliser la candidate d'extrême droite, stratégie rejetée par Gérald Darmanin ? "Je dis les choses telles qu'elles sont et je dis les convictions qui sont les miennes. Et je continuerai à dire."