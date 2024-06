SONDAGE - Législatives anticipées : 33% des Français prêts à voter pour le Rassemblement national

Selon un sondage OpinionWay pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, 33% des électeurs glisseraient un bulletin RN dans l'urne lors des élections législatives anticipées. L'enquête a été menée sur un échantillon de 1.095 personnes inscrites sur les listes électorales, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale ce dimanche, après la poussée historique du Rassemblement national aux Européennes.

23% des sondés affirment en revanche qu'ils voteraient pour un candidat de la Nupes, en cas de coalition de la gauche entre les socialistes, la France insoumise, les écologistes et le PCF. Le parti Renaissance de la majorité arrive en troisième position des intentions de vote, avec 18%. Arrivent ensuite la coalition des Républicains-UDI-Centristes (8%), puis le parti d'extrême droite Reconquête! (5%).

44% d'intention de vote chez les 35-49 ans

D'après les données recueillies, le profil-type d'un électeur du RN est une femme dans la quarantaine, issue d'une CSP-. Les femmes sont en effet 34 % à prévoir de voter pour le parti de Marine Le Pen, contre 33 % des hommes. Le parti attire aussi 44% des 35-49 ans, 39% des 25-34 ans et la moitié des classes socio-professionnelles les moins favorisés (51%).

Les femmes sont par ailleurs 26% à se diriger vers la Nupes (pour 20% des hommes). L'alliance de gauche attire aussi les plus jeunes électeurs : 31% des 18-24 ans et 28% des 25-34 ans. Les hommes sont plus nombreux à préférer le vote Renaissance : 22% contre 14% pour les femmes. Le parti de la majorité est principalement prisé par les seniors, avec 32% d'intention de vote chez les plus de 64 ans. D'après notre sondage, une majorité de Français (68%) approuvent tout de même l'initiative du président de dissoudre l'Assemblée nationale. 32% des électeurs manifestent cependant leur désapprobation.