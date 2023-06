À Montpellier, la gauche anti-Mélenchon réunie pour trouver une alternative à la ligne pro-Nupes

Une gauche qui se veut indépendante, inféodée à Jean-Luc Mélenchon et à la Nupes. À l'initiative de ce rassemblement politique, qui a lieu ce week-end à Montpellier, on retrouve le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, secrétaire délégué du PS, principal opposant à Olivier Faure et qui a montré à plusieurs reprises son rejet d'une alliance des gauches.

Vers une liste indépendante aux élections européennes ?

Entre cette gauche et la Nupes, plusieurs thèmes sont sujets à discorde : la laïcité, le nucléaire ou encore l'Europe. Certains cadres plaident d'ailleurs en interne pour présenter une liste indépendante aux prochaines élections européennes, parmi lesquels l'ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui a quitté le PS l'an dernier. Il était présent ce samedi par visioconférence.

"La gauche de la raison n'a pas dit son dernier mot", voilà pour résumer ce que déclare Michel Delafosse, le maire de Montpellier. Un courant minoritaire à l'Assemblée mais représenté par des maires de grandes villes, soucieux de se distinguer des outrances de la France insoumise dans l'hémicycle. Beaucoup ont en tête 2027 avec l'objectif de présenter une candidature de centre gauche pour tenter de récupérer un électorat parti, depuis 2017 chez Emmanuel Macron.