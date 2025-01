2024, «deuxième meilleure année» pour les exportations d'armement, plus de 18 mds EUR

Bonne nouvelle en matière d'exportation de l'armement français, établies à "plus de 18 milliards d'euros" l'année dernière. 2024 est "la deuxième meilleure année de notre histoire", a salué mardi le ministre des Armées Sébastien Lecornu.

Sur ce total, "près de 10 milliards concernent des plateformes-phares comme les Rafale et les sous-marins", a-t-il affirmé à Paris.

L'avion de combat Rafale a été vendu à 12 exemplaires fin août à la Serbie tandis que l'Indonésie a formalisé en janvier la dernière tranche de 18 appareils sur les 42 commandés deux ans plus tôt.

"L'année 2025 s'annonce comme une excellente année"

Naval Group a de son côté officialisé le 30 septembre la vente aux Pays-Bas de quatre sous-marins Barracuda. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé mais Christophe van der Maat, alors secrétaire d'Etat néerlandais à la Défense, avait déclaré à l'AFP en mars que le budget du projet était de 5,6 milliards d'euros.

Avec plus de 18 milliards d'euros de prises de commandes, l'année 2024 reste encore loin du niveau record de 27 milliards engrangé en 2022, à la faveur d'un contrat de 80 avions Rafale avec les Emirats arabes unis pour un peu plus de 16 milliards d'euros, mais bien au-delà des 8,2 milliards de 2023.

Les dépenses militaires mondiales ont connu en 2023 leur plus forte augmentation en une décennie, atteignant 2.400 milliards de dollars en raison des conflits en cours, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri).

"L'année 2025 s'annonce comme une excellente année, qui débute de manière prometteuse avec la vente de 14 hélicoptères Caracal en Irak", a également affirmé Sébastien Lecornu.

"Exporter nos armes est vital pour développer notre base industrielle"

Cette année "devra être une nouvelle année record", a-t-il espéré, citant les principaux équipements de l'industrie française de défense: frégates de défense et d'intervention, sous-marins, radars, artillerie, hélicoptères, Rafale ou encore systèmes anti-aériens SAMP/T de nouvelle génération.

Alors que l'industrie de défense française doit augmenter rapidement ses cadences pour répondre à la demande, l'exportation est primordiale pour assurer la viabilité du modèle économique, les commandes françaises à elles seules étant insuffisantes.

"Exporter nos armes est vital pour développer notre base industrielle et technologique de défense. Cela l'est tout autant pour notre balance commerciale et pour créer des emplois partout en France. Mais c'est aussi une condition de notre souveraineté", a martelé le ministre.