100 jours : Emmanuel Macron a-t-il raté son début de second mandat ?

Ce lundi est le 99e jour du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Mardi, cela fera 100 jours que le chef de l’État a été reconduit dans ses fonctions. L’heure de tirer un premier bilan, tant on sait que les 100 premiers jours sont souvent décisifs pour se mettre sur les rails et lancer un mandat présidentiel.

Un début de quinquennat qui ne ressemble pas au premier

Ces 100 premiers jours là sont bien différents de ceux de 2017. Emmanuel Macron l’a appris à ses dépens, le début de son second mandat n’aura pas ressemblé au premier. Aucun état de grâce malgré le caractère inédit de sa réélection. Il est le premier président sortant à être reconduit dans ses fonctions hors cohabitation depuis l’instauration du vote au suffrage universel.

Mais les premiers jours se révèlent brouillons, donnant l’impression d’un président qui hésite alors qu’au moins deux femmes ont été consultées pour Matignon avant finalement qu’Elisabeth Borne ne soit choisie.

Un chef de l'État qui est apparu distant des élections législatives

Le nouveau gouvernement est nommé près d’un mois après le second tour de la présidentielle, la bataille des législatives est alors déjà bien entamée. Mais le chef de l’État apparaît éloigné de cet enjeu électoral. Le premier tour fait éclater toutes les illusions de la macronie.

Un vent de panique se lève, deux jours plus tard, juste avant de s’envoler pour l’Ukraine, le locataire de l’Élysée s’exprime sur le tarmac d’Orly et exhorte les Français à lui donner une majorité solide. "Trop tard", diront certains.

Malgré cet appel, les marcheurs n’obtiennent qu’une majorité relative. Le quinquennat est lancé sur de nouveaux rails. Pas forcément dans la direction espérée par le conducteur Emmanuel Macron. Après 100 jours, la destination semble encore inconnue.