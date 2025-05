Vendue un milliard de dollars : pourquoi Hailey Bieber se sépare de sa marque de maquillage «Rhode»

Coup de maître pour Hailey Bieber. Trois ans après le lancement de sa marque de maquillage et de soins Rhode, l’influenceuse et entrepreneure cède son empire à e.l.f. Beauty pour la somme colossale d’un milliard de dollars. Un rachat stratégique qui promet de propulser la marque à l’international, tandis qu’Hailey conserve un rôle clé dans son développement.

Le jackpot pour Hailey Bieber. e.l.f. Beauty a annoncé ce 28 mai son accord de rachat de la marque de maquillage et de soins pour la peau Rhode, fondée en 2022.

L'entreprise de l'épouse de Justin Bieber n'a cessé de connaître un succès dès son lancement avec de nombreux produits en rupture de stocks et un chiffre d'affaires annuel de 200 millions de dollars. La mannequin n'a pas tardé à partager la nouvelle sur les réseaux sociaux.

1 milliard de dollars

Sur un post Instagram, accompagnée de deux clichés d'Hailey Bieber, elle explique qu'elle veut que sa marque ait davantage de visibilité. "Quand j'ai lancé rhode en 2022, j'ai toujours eu de grands rêves pour l'entreprise, et le plus important pour moi est de continuer à apporter rhode à plus d'espaces, d'endroits et de visages à l'échelle mondiale", explique-t-elle en légende de son post.

Hailey Bieber ne cache pas son excitation avec son partenariat avec e.l.f. Beauty et souligne qu'elle garde un siège au sein de sa marque. "Je me sens revigorée, enthousiaste et plus prête que jamais à jouer un rôle encore plus important en tant que directrice de la création et directrice de l'innovation de Rhode, ainsi que conseillère d'e.l.f. Beauty", rédige-t-elle en légende de sa publication.

Estimée à 1 milliard de dollars, l'acquisition stratégique de la marque par e.l.f. Beauty vise à développer la visibilité internationale de la marque, notamment grâce à de possibles partenariats avec des enseignes comme Sephora, tout en limitant les coûts liés aux droits de douane.