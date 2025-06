Vanessa Paradis revient au cinéma avec un rôle dans «J’oublierai ton nom» de Yann Gonzalez

Après "Un couteau dans le cœur", Vanessa Paradis retrouve le réalisateur Yann Gonzalez en jouant un rôle dans son nouveau film "J’oublierai ton nom". L'actrice incarnera le personnage d’Irène, une institutrice quinquagénaire très séductrice.

Le cinéma lui avait manqué. Vanessa Paradis revient sur grand écran avec un rôle dans le nouveau film de Yann Gonzalez J’oublierai ton nom. Le tournage du film fantastique aura lieu jusqu’au 11 juillet. À l'écran, l’actrice de 52 ans se mettra dans la peau d’Irène, une institutrice quinquagénaire, séductrice, qui collectionne les coups d’un soir.

"Lorsqu’elle rencontre Terence, un jeune homme en fuite, Irène tombe éperdument amoureuse. Elle ignore encore que cette passion va la conduire aux confins d’un monde fantastique et inquiétant", peut-on lire d'après le pitch officiel du magazine spécialisé Le Film Français. Au casting, Filippo Scotti qui a joué dans La Main de Dieu et Mélissa Boros dans Alpha seront au côté de Vanessa Paradis.

Une année sous les projecteurs

Puisqu’une bonne nouvelle ne vient jamais seule, outre ce projet de long-métrage, Vanessa Paradis fera aussi parler d’elle avec un nouvel album dont la date de sortie est prévue le 10 octobre prochain. L’opus a d’ailleurs été écrit et composé avec Étienne Daho, un ami de longue date, avec qui elle partagera le titre “Bouquet final”. C’est un album qui tient à cœur à la chanteuse puisque ses deux enfants y participeront : Lily-Rose Depp sur le texte du titre "I am Alive", et Jack Depp sur la production de la musique de "Éléments".