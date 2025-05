Harry Potter : HBO dévoile les nouveaux visages d'Harry, Ron et Hermoine

HBO a (enfin) dévoilé ce mardi, le casting des acteurs qui interprèteront Harry, Ron et Hermione dans la nouvelle série "Harry Potter". Choisis parmi 32.000 candidats, les jeunes Dominic McLaughlin, Arabella Stanton et Alastair Stout ont réussi à sortir leur épingle du jeu.

Une photo de trois enfants, trois noms et puis ces mots : "Chers M. Potter, Mme Granger et M. Weasley : Nous sommes heureux de vous informer que vous avez été acceptés à l'école de magie et de sorcellerie Poudlard". Ce mardi, la chaine HBO a (enfin) dévoilé le casting qui interprètera l'iconique trio dans la future série Harry Potter.

Une "magie à l'écran"

Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) et Alastair Stout (Ron Weasley), âgés entre 10 et 11 ans, n'étaient pas nés lorsque le dernier volet "Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2" est sorti, et encore moins à la publication du premier opus de la saga en 1997. Encore inconnus jusqu'à ce mardi, depuis le communiqué de HBO, leur visage n'a cessé de circuler, tant le casting était attendu par les Potterhead, les fans du sorcier à la cicatrice.

Leur nom n'a pas été crié par le Choipeaux magique, mais bien décidé par les directrices de casting Lucy Bevan et Emily Brockmann, parmi quelques 32.000 enfants. Un casting qui était fermé aux uniques résidents du Royaume-Uni et d'Irlande et aux enfants âgés entre 9 et 11 ans en 2025. C'est donc parmi cette vague immense que les trois jeunes acteurs ont réussi à sortir leur épingle du jeu.

Selon les propos de la showrunneuse Francesca Gardiner et relayés par la presse britannique, "le talent de ces trois acteurs uniques est merveilleux à voir, et nous sommes impatients que le monde soit témoin de leur magie à l'écran". Les trois jeunes acteurs vont donc prendre la relève de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint sur le plateau de tournage.

Ce dernier doit débuter à l'été prochain dans les studios de la Warner Bros, dans les mêmes où avait été tournée la saga, et aujourd'hui ouverts au public. Si les premiers épisodes étaient prévus à la diffusion pour 2026, la date a finalement été décalée à 2027, soit trente ans pile après la sortie du premier livre en librairie.