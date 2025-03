Qui est Mikey Madison, la jeune actrice de 25 ans qui a battu Demi Moore aux Oscars ?

À seulement 25 ans, Mikey Madison a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans "Anora" de Sean Baker face à la grande favorite de la cérémonie, Demi Moore.

Son histoire est celle d'une success story comme l'Amérique les aime tant, celle d'une jeune femme issue d'une famille de la classe moyenne qui, à force de travail et de persévérance, s'est hissée au sommet de la gloire hollywoodienne et ce à seulement 25 ans ! Inconnue du grand public il y a encore quelques mois, Mikey Madison a été sacrée meilleure actrice aux Oscars, dimanche soir au Dolby Theatre de Los Angeles, pour son rôle dans Anora de Sean Baker.

La jeune comédienne concourrait pourtant face à une icône du cinéma américain, Demi Moore, grande favorite de la cérémonie après son triomphe aux Golden Globes où elle avait été sacrée meilleure actrice pour son incroyable performance dans le thriller gore et féministe The Substance. Sur la scène des Oscars, sa statuette à la main, Mikey Madison n'en revenait pas. "J’ai grandi à Los Angeles, mais Hollywood m’a toujours semblé très loin de moi. Donc, être ici, dans cette salle aujourd’hui, est vraiment incroyable. Merci", a-t-elle déclaré, émue. Vêtue d'une robe longue en satin rose surmontée d'un bustier noir, signée Dior, Mikey Madison, Cendrillon des temps modernes dans Anora, était cette fois-ci la princesse du film de sa vie.

Son destin a basculé le jour où Sean Baker l'a repérée dans Scream V et, subjugué par sa performance, lui a écrit un rôle sur mesure, celui d'Anora alias "Ani" Mikheeva, une strip-teaseuse new-yorkaise qui tombe sous le charme du fils d’un oligarque russe.

Avant le tournage, Mikey Madison a échangé avec plusieurs travailleuses du sexe pour mieux comprendre leur réalité et éviter de tomber dans la caricature. "Elles étaient très généreuses. Elles m’ont accordé beaucoup de temps, d’histoires et d’informations. J’ai appris que c’était un métier très difficile, à la fois physiquement et émotionnellement. Vous faites constamment de l’exercice, tout en essayant d’établir une relation émotionnelle avec quelqu'un", avait-elle confié à nos confrères de Vogue France l'an dernier au Festival de Cannes, où le film avait remporté la Palme d'or.

Sensible et profonde, son interprétation du personnage d'Anora s'est nourrie de ces conversations généreuses et passionnées. Dimanche soir, sur la scène des Oscars, Mikey Madison a rendu hommage à toutes ces femmes mises au ban de la société, considérées comme moins que rien simplement parce que prostituées. "Je continuerai à soutenir et à être l'alliée de toutes ces personnes incroyables", a-t-elle assuré, avant d'ajouter : "Les femmes que j'ai eues le privilège de rencontrer au sein de cette communauté ont été l'un des points forts de cette incroyable expérience".

Une grande timide

Rien ne prédestinait Mikey Madison à se retrouver ici, sur la scène des Oscars. Remontons le temps : il y a dix ans, la jeune femme passe tout son temps dans des écuries auprès de ses chevaux, une passion pour l'équitation transmise par sa mère, qui l'encourage à devenir cavalière. Puis, le déclic se produit : à 15 ans, Mikey Madison, passionnée de cinéma grâce à son père, commence à envisager le métier de comédienne. Ayant grandi à Los Angeles, à deux pas du glamour hollywoodien, le rêve semble à sa portée. Petit hic : l'adolescente souffre d'une timidité maladive, finalement surmontée grâce à ses cours de théâtre, qui l'aident rapidement à trouver sa place dans le milieu ultra-compétitif du cinéma. Elle fait ensuite ses armes en jouant dans des courts-métrages avant de décrocher son premier grand rôle dans la série 100% féminine Better Things, en 2016.

Forte de cette expérience, la jeune femme décroche à seulement 19 ans le rôle de Susan Adkins, l’une des disciples de Charles Manson dans Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino. Un tournant dans sa jeune carrière d'actrice, qui lui ouvre les portes d'une franchise grand public : Scream. Tout s'accélère ensuite : la rencontre avec Sean Baker, le tournage d'Anora, la Palme d'or à Cannes, puis l'Oscar. Une ascension fulgurante qui rappelle celle d'une certaine Jennifer Lawrence, qui a décroché la précieuse statuette à seulement 22 ans pour son rôle dans Silver Linings Playbook.