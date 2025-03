Mikey Madison en froid avec Demi Moore après l'avoir battue aux Oscars ? La star d’«Anora» dévoile leurs échanges

Après avoir remporté l'Oscar de la meilleure actrice dimanche 2 mars pour son rôle dans "Anora", l'actrice de 25 ans a envoyé des messages à Demi Moore, qui concourrait dans la même catégorie.

Elle fait désormais partie des plus jeunes lauréates de l'histoire des Oscars. Dimanche 2 mars, Mikey Madison a déjoué tous les pronostics en remportant, à seulement 25 ans, l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Anora de Sean Baker. Inconnue du grand public il y a encore quelques mois, la jeune femme a triomphé face à Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Fernanda Torres, mais aussi Demi Moore, grande favorite de la cérémonie.

Un respect mutuel

La réaction de la star de The Substance au moment où le nom de Mikey Madison a retenti dans le Dolby Theatre de Los Angeles a fait le tour des réseaux sociaux. Tous les médias américains ont perçu dans son regard une pointe d'amertume et de déception, sous-entendant qu'elle ne se réjouissait pas pour sa concurrente.

Dans une interview accordée au Hollywood Reporter, Mikey Madison a balayé ces rumeurs en affirmant qu'elle avait échangé des textos chaleureux avec Demi Moore après la cérémonie. "C’est l’une des femmes les plus adorables et bienveillantes que j’aie jamais rencontrées, et je suis tellement reconnaissante d’avoir pu la rencontrer et admirer son talent et son éclat en personne. Je l’adore et j’ai hâte de voir ce qu’elle fera ensuite, quels personnages elle nous offrira. Je pense que nous sommes tous impatients et enthousiastes à l’idée de le découvrir", s'est réjouie l'actrice d'Anora.

De son côté, Demi Moore a félicité la jeune femme dans un post Instagram. "Un immense bravo à Mikey Madison, j'ai hâte de voir ce que tu feras ensuite", a-t-elle écrit, preuve de son admiration et de son respect pour la jeune femme.

Une triste ironie du sort

À 62 ans, l'icône du cinéma américain rêvait pourtant de remporter l'Oscar de la meilleure actrice, consécration ultime après des années de passage à vide, et qui semblait enfin accessible après son triomphe aux Golden Globes, où elle a remporté le tout premier prix de sa carrière pour son rôle dans le thriller gore et féministe The Substance. "Il y a trente ans, un producteur m’avait dit que j’étais une actrice pop-corn. J’avais l’impression que je ne serai jamais reconnue par la profession et j’y ai cru à l’époque", avait-elle confié sur scène, les yeux embués de larmes.

Pleine d'espoir pendant les Oscars, Demi Moore est finalement repartie bredouille face à Mikey Madison, de 37 ans sa cadette. Triste ironie du sort : The Substance dénonce le jeunisme à Hollywood à travers le personnage qu'elle incarne, Elizabeth Sparkle, une ancienne star de cinéma qui se soumet à une expérience lui permettant de devenir une version améliorée d'elle-même, plus jeune, plus belle et plus parfaite pour plaire au public. Ce qu'il lui aurait fallu pour décrocher l'Oscar ?