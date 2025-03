Pourquoi Meghan Markle semblait-elle gênée pendant son interview face à Drew Barrymore ?

Sous le feu des critiques depuis la sortie sur Netflix de sa nouvelle série culinaire "With Love, Meghan", la duchesse de Sussex a fait une apparition remarquée dans l'émission de la chaleureuse Drew Barrymore, mais s'est contre toute attente montrée assez mal à l'aise.

Quatre ans après avoir fait trembler la couronne en révélant son mal-être au sein de la Firme, ainsi que le racisme de certains de ses membres, dans une interview fracassante accordée à son amie Oprah Winfrey, Meghan Markle a fait son grand retour à la télévision dans une ambiance plus apaisée et décontractée.

Meghan Markle gênée par le comportement tactile de Drew Barrymore

En pleine promotion de sa nouvelle série culinaire With Love, Meghan, que les médias britanniques et américains n'ont guère trouvée savoureuse, l'épouse du prince Harry s'est confortablement installée dans le canapé de Drew Barrymore, ancienne actrice reconvertie en animatrice, dont le talk-show intimiste et chaleureux cartonne outre-Atlantique.

Tous les ingrédients étaient réunis pour que la duchesse de Sussex passe un bon moment : fidèle à elle-même, Drew Barrymore l'a accueillie comme une bonne copine, multipliant les sourires amicaux et les gestes bienveillants. Mais sa proximité envers l'épouse du prince Harry s'est finalement révélée contre-productive... Selon l'experte en langage corporel Judi James, Meghan Markle aurait en effet été gênée par le comportement tactile de l'animatrice. "Elle était plus distante émotionnellement et également plus désireuse de communiquer avec la caméra qu'avec son hôte", assure-t-elle.

Meghan Markle felt uncomfortable by Drew Barrymore’s clingy behavior on talk show, body language expert claims https://t.co/GACXAjLv4K pic.twitter.com/WMnvzswxNA — New York Post (@nypost) March 6, 2025

Pendant son échange avec Drew Barrymore, assise très proche d'elle sur le canapé, Meghan Markle aurait mis une barrière physique en parlant "les deux mains levées devant son corps", ou "repliées en poings".

Malgré ces signaux de malaise, l'épouse du prince Harry a joué le jeu de l'interview en dévoilant des petites anecdotes sur ses deux enfants, Archie et Lilibet, qui imitent l'accent britannique de leur papa pour certains mots, comme "zebra". L'ancienne star de Suits. Elle a aussi dévoilé le secret de la longévité de son couple avec Harry, basé sur une promesse très simple, faite au début de leur relation : celle de toujours "sortir ensemble". "Nous nous engageons à nous traiter de la même manière que nous le faisions avant notre mariage", a-t-elle confié.

Un sens du business

Après leur conversation, Meghan Markle et Drew Barrymore sont toutes les deux passées derrière les fourneaux; une manière pour la duchesse de Sussex de promouvoir sa série culinaire With Love, Meghan, descendue en flèche par les critiques, aussi bien britanniques qu'américaines, qui l'ont trouvée "inintéressante", "égocentrique", et même "scandaleuse" pour une femme s'étant toujours revendiquée féministe.

Dans son show, Meghan Markle, parfaitement maquillée et habillée, apparaît en effet comme la parfaite fée du logis, aussi à l'aise dans la préparation de potstickers, des raviolis chinois poêlés, que dans la création d'arrangements floraux et de sels de bain maison, et ne quitte sa cuisine que pour aller dans son jardin. Accusée d'être devenue une "tradwife", l'ancienne actrice rétorque qu'elle a simplement renoué avec sa passion pour le lifestyle, délaissée à contrecœur quand elle a intégré la famille royale. Avec With Love, Meghan, elle montre surtout son sens du business, chaque épisode de la série mettant en avant les produits de sa marque As Ever, des confitures, du miel et de la vaisselle commercialisés dans quelques semaines.