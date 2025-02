Pourquoi la nouvelle marque lifestyle de Meghan Markle suscite-t-elle déjà la polémique ?

Seulement deux jours après avoir annoncé le lancement de sa nouvelle marque lifestyle, As Ever, l'épouse du prince Harry se retrouve déjà accusée de plagiat par plusieurs personnes. Des polémiques qui viennent torpiller sa communication soigneusement orchestrée.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que la marque lifestyle de Meghan Markle, As Ever, ne soit critiquée. Le sort semble s'acharner sur l'épouse du prince Harry depuis qu'elle annoncé le lancement de son nouveau business il y a seulement deux jours sur Instagram. Premier revers essuyé par l'Américaine ? La maire de Porreres, une commune de Majorque, l'accuse d'avoir copié les armoiries de sa ville pour son nouveau logo, représentant un palmier entouré de deux colibris. "Nous ne voulons pas que nos armoiries soient perverties parce qu’elles appartiennent exclusivement à Porreres", a déclaré l'élue dans les colonnes du Sun, avant d'ajouter : "La seule différence entre leur logo et notre blason, c’est que le leur montre deux colibris et que sur le nôtre, ce sont des hirondelles ou des pigeons (les historiens divergent)". Si elle assure ne pas être en colère, la maire de Porreres demande tout de même à Meghan Markle de modifier le logo de sa marque.

Meghan As Ever logos and the Porreres logos: pic.twitter.com/Qcu9BR6Yf0 — KomaBence (@KomaBence) February 19, 2025

Et ce n'est malheureusement pas tout... La duchesse de Sussex est également accusée de plagiat par une petite marque new-yorkaise portant le même nom, As Ever. "Ces 36 dernières heures, nous avons reçu une vague de soutien et constaté beaucoup d’inquiétude face aux récents événements concernant notre marque. Nous sommes conscients. Nous ne sommes pas affiliés", a écrit son fondateur, Mark Kolski, sur Instagram.

Dans une interview accordée au US Sun, l'homme de 58 ans affirme qu'il ne changera pas le nom de sa marque, créée il y a dix ans. Lucide, il déplore cependant n'avoir aucune marge de manœuvre face à l'influence de la duchesse de Sussex. "Cette nouvelle entreprise bénéficie du pouvoir et de l’argent de Netflix", souligne-t-il. "Même si je voulais faire quelque chose, je n'ai ni l'armada d'avocats ni les moyens financiers dont ils disposent".

Reste à savoir si Meghan Markle prendra en compte les doléances concernant sa marque... Une hypothèse peu probable sachant qu'elle a déjà dû changer le nom de son business, initialement appelé American Riviera Orchard, après son rejet par le bureau américain des brevets. L'enjeu est immense pour l'épouse du prince Harry, qui mise tout sur ce projet et la diffusion de sa série culinaire With Love, Meghan, le 4 mars prochain sur Netflix, pour revenir sur le devant de la scène.