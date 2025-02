Meghan Markle relance sa marque lifestyle sous un nouveau nom et dévoile une photo inédite de sa fille Lilibet

Quelques jours avant la diffusion de sa série Netflix "With Love, Meghan", la duchesse de Sussex a annoncé sur son compte Instagram le lancement de sa marque lifestyle As Ever. Un projet initié il y a plus d'un an, sous le nom d'American Riviera Orchard, mais qui n'avait jamais vu le jour.

L'année 2025 serait-elle celle de Meghan Markle ? De retour sur les réseaux sociaux depuis début janvier, après cinq ans d'absence, l'épouse du prince Harry ne cesse d'alimenter son compte Instagram pour partager ses nouveaux (et très nombreux) projets. Le 4 mars prochain, la duchesse de Sussex fera son grand come-back sur Netflix avec sa série culinaire With Love, Meghan. Le jour même, l'Américaine de 43 ans lancera sa marque lifestyle, As ever, offrant à ses fans la possibilité de s'offrir, entre autres, les confitures (sa spécialité), la vaisselle élégante et les ustensiles de cuisine qu'elle utilise dans son show.

"Je suis ravie de vous présenter As Ever, une marque que j’ai créée et dans laquelle j’ai mis tout mon cœur", écrit l'ancienne actrice de Suits ce mardi 18 février sur Instagram, en légende d'une vidéo tournée dans le jardin de sa villa à Montecito, en Californie, où elle apparaît, radieuse, au naturel, vêtue d'une jolie chemise blanche en lin et d'un simple jean.

Une marque qui a failli ne jamais voir le jour

Meghan Markle explique ensuite le choix du nom de sa marque, qui signifie "comme toujours" ou "comme ça a toujours été", un clin d'œil à la signature de ses messages sur les réseaux sociaux "As ever, Meghan". "Si vous me suivez depuis l’époque où j'ai créé The Tig (ndlr : le nom de son blog lifestyle, fermé en 2017, après ses fiançailles avec le prince Harry, vous savez que ça ne pourrait pas être plus vrai pour moi", confie la maman d'Archie et Lilibet, avant d'en dire plus sur la philosophie de sa marque : "Ce nouveau chapitre est une extension de ce qui a toujours été mon langage amoureux, et qui tisse magnifiquement tout ce que je chéris : la nourriture, le jardinage, les divertissements, une vie réfléchie et la recherche de la joie au quotidien".

L'épouse du prince Harry est d'autant plus heureuse de lancer sa marque que celle-ci n'a failli jamais voir le jour. Il y a presque un an, Meghan Markle lançait le projet initial, baptisé American Riviera Orchard, avec un site internet qui n'a malheureusement jamais proposé de produits à cause de l'Office des brevets et des marques, qui a retoqué son appellation.

Une photo inédite de Lilibet

Naturellement déçue après ce revers, l'Américaine n'a pas baissé les bras et a réfléchi à un autre nom pour sa marque. "L’année dernière, je me suis dit : 'American Riviera, ça me semble être un très bon nom'. C’est mon quartier, c’est un surnom pour Santa Barbara, mais ça me limitait aux produits fabriqués et cultivés dans cette région", confie-t-elle dans sa vidéo. C'est aujourd'hui grâce au soutien de Netflix, son "partenaire", que la duchesse de Sussex relance son projet avec un nouveau site internet As ever, qui vient d'être créé. En cliquant sur le lien, les visiteurs peuvent découvrir une photo inédite de Meghan Markle et sa fille Lilibet, 3 ans, main dans la main, courant pieds nus dans un jardin luxuriant avec des palmiers, et l'océan Pacifique en arrière-plan. S'il est impossible de voir le visage de Lilibet, on distingue nettement sa chevelure rousse, héritée de son père Harry.

La duchesse de Sussex devrait bientôt dévoiler davantage d'informations sur As ever. "J'ai hâte que vous découvriez tous les produits que j'adore", conclut-elle dans sa vidéo, le sourire aux lèvres. Une aventure qui sonne comme un nouveau départ...

