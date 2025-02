Pourquoi Kanye West est-il visé par une plainte d'une ancienne employée ?

Selon plusieurs médias américains, dont "People" et le "Washington Post", une ancienne employée de Kanye West a porté plainte contre le rappeur pour antisémitisme. Elle affirme avoir également été victime de commentaires sexistes et misogynes.

Pas un jour ne passe sans que Kanye West soit impliqué dans une nouvelle polémique... Il y a près de deux semaines, le rappeur américain a fait scandale aux Grammy Awards aux côtés de son épouse Bianca Censori, entièrement dénudée sur le tapis rouge.

Alors que le monde entier se demandait si Ye avait contraint l'architecte australienne à se déshabiller pour faire le buzz, l'artiste a alimenté cette théorie en tenant des propos sexistes et misogynes sur X. "Je domine ma femme. Ce n’est pas une m*rde woke féministe", a-t-il écrit, entre autres diatribes nauséabondes. L'ex-mari de Kim Kardashian a également choqué la toile avec des déclarations antisémites, comme "J’aime Hitler", "Je suis un nazi" ou encore "Hitler était tellement frais". Le compte X du rappeur a disparu dans la foulée, sans que l'on sache s'il a été suspendu ou s'il l'a supprimé lui-même. Mais la controverse, elle, ne cesse d'enfler, et est aujourd'hui alimentée par une nouvelle plainte contre la star.

Des discriminations sexistes et religieuses

Comme le rapportent plusieurs médias américains, dont People, une ancienne employée de Yeezy, la marque de Kanye West, poursuit le rappeur en justice pour harcèlement et discriminations sexistes et religieuses. Cette ex-salariée accuse Ye de s'être comparé à Hitler et de l'avoir harcelée parce qu'elle est juive. Dans sa plainte, la jeune femme explique avoir suggéré à Kanye West de condamner fermement toute association avec le nazisme, après la sortie de son album Vultures, dont la couverture évoque des symboles nazis. "Je suis un nazi", lui a répondu le rappeur par texto. La jeune femme affirme avoir également été rabaissée et insultée par Kanye West, avant d'être licenciée par l'artiste juste après avoir signalé son comportement à son supérieur. Le rappeur n'a pas encore réagi publiquement à ces nouvelles accusations.