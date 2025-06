Marion Cotillard et Guillaume Canet annoncent leur séparation après 18 ans de vie commune

Dans un communiqué transmis par leur entourage, Guillaume Canet et Marion Cotillard ont annoncé, ce vendredi, leur séparation, après 18 ans de vie commune. Une annonce faite pour "éviter toutes spéculations, rumeurs et interprétations hasardeuses", précise le communiqué.

Ils formaient l'un des couples les plus connus du cinéma français. Ce vendredi 27 juin, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont annoncé leur séparation, après 18 années passées ensemble, "d'un commun accord" et "dans une bienveillance mutuelle", précise le communiqué diffusé par une agence de presse.

Huit films ensemble, et un neuvième bientôt sur les écrans

Il précise qu'ils "partagent ici cette décision afin d'éviter toutes les spéculations, rumeurs et interprétations hasardeuses". L'actrice de 49 ans et le réalisateur de 52 ans sont parents de deux enfants, Marcel, né en 2011 et Louise, née en 2017. L'ex-couple demande à ce que "leur vie privée, et surtout celle de leurs deux enfants, soit respectée".

Marion Cotillard et Guillaume Canet ont joué pour la première fois ensemble au cinéma dans Jeux d'enfants, en 2002. Pendant plusieurs années, ils entretiennent une amité qui se transforma en relation amoureuse, qu'ils officialisent en 2007. Durant leur relation, ils joueront plusieurs fois ensemble au cinéma notamment dans Le dernier vol, en 2009. Mais aussi dans des films réalisés par Guillaume Canet comme dans Les Petits Mouchoirs, en 2010, Rock N'Roll en 2017 et dans le dernier Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu en 2023.

Au mois de mai dernier, le réalisateur avait annoncé la fin du tournage de son film Karma. Un thriller dans lequel joue également Marion Cotillard, neuvième collaboration entre les deux acteurs. Le nouveau long-métrage de Guillaume Canet doit sortir en salle en 2026.