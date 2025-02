Bianca Censori aurait préféré porter une «jolie robe» aux Grammy Awards

L'épouse de Kanye West a fait scandale dimanche soir en prenant la pose entièrement nue sur le tapis rouge des Grammy Awards. Selon plusieurs sources, la jeune femme de 30 ans était nerveuse avant son coup d'éclat et aurait préféré porter une "jolie robe" pour l'évènement.

Les images ont fait le tour du monde et suscité la controverse. Dimanche soir, sur le tapis rouge des Grammy Awards, Bianca Censori tourne le dos aux photographes et enlève le long manteau de fourrure noire qui enveloppait son corps et cachait sa mini-robe transparente. Entièrement nue, la jeune femme de 30 ans prend la pose, le visage fermé, le regard vide. A côté d'elle, son compagnon Kanye West, entièrement vêtu de noir, reste stoïque. Coup de com ou énième provocation ? L'apparition du couple a en tout cas totalement éclipsé la consécration de Beyoncé, qui a décroché, après plus 25 ans d'attente, le Grammy du meilleur album de l'année pour Cowboy Carter.

Une idée de Kanye West

Après la cérémonie, le monde entier s'interroge : Bianca Censori a-t-elle vraiment voulu se dénuder ou Kanye West l'a-t-il forcée pour faire le buzz ? Selon une source proche du couple qui s'est confié au New York Post, la jeune femme de 30 ans était "nerveuse" à l'idée de porter cette (non) tenue aux Grammys, et aurait fait part de ses doutes à Kanye West, qui ne l'a pas écoutée. "Quand Kanye a quelque chose en tête, on ne peut pas le faire changer d'avis", explique cette personne. "Mais ne vous méprenez pas, c'était son idée, pas celle de Bianca. Elle aurait largement préféré porter une jolie robe. Elle aurait passé une meilleure soirée".

La mise en scène imaginée par Kanye West fait référence à la pochette de son dernier album Vultures, sorti en février 2024, sur laquelle Bianca Censori est de dos, totalement dénudée, avec comme seul accessoire une paire de cuissardes noires. Le rappeur et son épouse se sont éclipsés juste avant le début de la cérémonie.

Ils ont été aperçus un peu plus tard à l'after-party des Grammy. Bianca Censori s'était changée, troquant sa mini robe transparente pour un body-string noir, légèrement moins sulfureux. Et elle semblait ravie ! Sur une vidéo, on la voit se déhancher et chanter à tue-tête le tube Rolling in the Deep d'Adele. Une attitude décontractée, en contraste total avec l’air mutique qu’elle affichait un peu plus tôt sur le tapis rouge. Selon la même source, la jeune femme se sentait en effet "beaucoup mieux" après son coup d'éclat : "Il lui a fallu beaucoup de courage mais Ye et elle sont finalement tous les deux heureux qu'elle l'ait fait. Tout le monde ne parle que de ça". Mais jusqu'où ira Kanye West pour capter l'attention du public ?