La chanteuse, seule à avoir dénoncé la violence de Bertrand Cantat après le meurtre de son amie Marie Trintignant en 2003, est revenue sur les répercussions que ses prises de parole ont eues sur sa carrière.

Lio s'est toujours battue pour que la vérité autour de la mort de son amie Marie Trintignant, tuée par Bertrand Cantat en 2003, ne soit jamais passée sous silence. À l'époque, les médias parlaient d'un "accident" ou d'un "crime passionnel" pour nommer ce féminicide, des mots qui révulsaient la chanteuse. "Marie est morte avec un visage qui était décrit comme après un accident de moto eut à 120 km à l’heure et ce sont les mots mêmes des médecins. Tant que les femmes accepteront d’être victimes au nom de l’amour, c’est foutu. Marie est morte sous ses coups", avait-elle martelé sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle de Thierry Ardisson en 2006, trois ans après le meurtre de Marie Trintignant.

Le courage de Lio dix ans avant #MeToo

Une prise de parole courageuse, forte, et surtout inédite, dix ans avant l'avènement du mouvement #MeToo qui a libéré la parole des femmes. En 2006, Lio était la seule à dénoncer l'extrême violence de Bertrand Cantat, encore adulé par les fans de Noir Désir, et soutenu par Universal Music. L'interprète de Banana Split a payé très cher son coup de gueule, à contre-courant des discours ambiants de l'époque. "La maison de disques me trouvait folle et hystérique. Je ne retrouvais plus un seul contrat et pire que tout, j'ai dû arrêter ma tournée, car les salles détenues par la Ferarock me refusaient toutes mes demandes", a-t-elle expliqué ce mardi 8 avril sur le plateau de C à vous. Auto-productrice, Lio a également perdu tout l'argent qu'elle avait investi.

Procès Cantat : Lio explique les répercussions sur sa carrière ⬇️



"Après ma prise de parole sur l'affaire Cantat, je ne retrouvais plus un seul contrat. La maison de disques me trouvait folle et hystérique. Ma tournée a dû être annulée. J'ai juste dit les choses."



#CàVous pic.twitter.com/4MlNiBPXRq — C à vous (@cavousf5) April 8, 2025

Vingt ans après le meurtre de Marie Trintignant, l'époque et les mentalités ont changé. Le mouvement #MeToo est passé par là et la justesse du discours de Lio est enfin reconnue, notamment grâce à l'édifiant documentaire Netflix De rockstar à tueur : le cas Bertrand Cantat, dans lequel elle témoigne face caméra. Aujourd'hui, la chanteuse ne regrette rien. "Je n’ai pas dit trop haut et ni trop fort, j’ai dit ce qu’il s’était passé. Bertrand Cantat est un homme violent qui tape les femmes et qui n’hésite pas à les tuer, qui a à son compteur deux femmes, une qu’il a massacrée à mains nues et l’autre qu’il a poussée au suicide", a-t-elle conclu dans C à vous, évoquant la disparition tragique de Krisztina Rády, la mère des deux enfants du leader de Noir Désir qui a mis fin à ses jours en janvier 2010. D’après les révélations du documentaire Netflix, la jeune femme était victime de violences physiques et psychologiques de la part de Bertrand Cantat et craignait pour sa vie.