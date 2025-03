Lio brise le silence après le décès de son fils Diego

La chanteuse s'est exprimée sur Instagram, trois jours après la découverte du corps sans vie de son fils Diego, près de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

Aucun mot ne serait suffisamment puissant pour exprimer la profondeur de sa douleur. Dimanche 2 mars, Lio a appris que son fils Diego, âgé de 21 ans, s'était immolé par le feu. Le corps sans vie du jeune homme a été retrouvé à proximité de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

D'abord silencieuse, Lio, effondrée, s'est finalement exprimée trois jours après la tragédie, via une story partagée sur Instagram. La chanteuse a alors repartagé une œuvre la représentant, réalisée en 1991 par ses deux amis, les plasticiens Pierre et Gilles. Sur le tableau intitulé La Madone au cœur blessé, l'interprète de Banana Salit est représentée en Vierge, les joues inondées de larmes. Lio a choisi, en guise de fond sonore, sa chanson Tristeza, qui signifie tristesse en portugais, sa langue natale. Une manière très sobre d'exprimer sa souffrance, sans avoir à mettre de mots sur l'indicible.

Après l'annonce de la tragédie, plusieurs amies de la chanteuse, également mamans, lui ont apporté leur soutien. "Toutes mes pensées se tournent vers Lio qui affronte l’épreuve la plus cruelle qu’une mère puisse vivre. Sois forte chère Wanda, sois forte. Love You", a écrit Jeanne Mas sur X. "Aucune mère ne devrait vivre ce que tu as à vivre en ce moment. Sache que je suis là pour toi", a de son côté déclaré Julie Pietri sur Instagram.

Lio et ses cinq autres enfants attendent les résultats de l'enquête afin de comprendre les circonstances de la disparition de Diego et pouvoir faire leur deuil sereinement. Selon les informations de Paris Match, le jeune homme de 21 ans avait emprunté la carte bancaire de Lio, pris sa propre voiture, puis acheté un bidon d’essence dans une station-service. Il s'est ensuite aspergé d'essence avant de s'immoler par le feu à proximité de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.