Pascal Praud et vous - «J'ai décidé de me relever» : Ary Abittan se confie après le non-lieu confirmé en appel dans l'enquête pour viol

L'humoriste Ary Abittan fait son retour sur scène, après le non-lieu, confirmé en appel, pour une affaire d'accusations de viol. Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, l'acteur revient sur cette "épreuve" qui a renforcé ses liens avec ses filles. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Trois ans après s'être retiré de la scène, Ary Abittan fait son retour sur les planches avec un nouveau spectacle. Accusé de viol par une jeune femme, l'humoriste a finalement bénéficié d'un non-lieu, confirmé en appel le 30 janvier dernier. L'acteur se confie ce vendredi dans l'émission Pascal Praud et vous. "On a tous eu des épreuves dans la vie, c'est juste de savoir ce qu'on fait de cette épreuve. Moi, j'ai décidé de me relever, d'en faire un spectacle parce que je suis constitué comme ça", affirme celui qui a notamment joué dans la saga Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?.

Ary Abittan ajoute que cela a eu des répercussions dans sa vie personnelle. "On a beaucoup parlé avec mes filles. Nos liens se sont encore plus resserrés. Non seulement on a beaucoup parlé, j'ai essayé de les protéger parce que quand il y a une épreuve comme ça, ça concerne tout le monde (...) Elles ont toujours été là, avec un soutien indéfectible", souligne-t-il au micro de Pascal Praud.