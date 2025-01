Accusations de viol : le non-lieu pour Ary Abittan confirmé en appel

L'acteur et humoriste Ay Abittan était poursuivi pour viol.

L'acteur et humoriste Ay Abittan était poursuivi pour viol. © MARTIN BUREAU / AFP

Visé par une plainte d'une femme pour viol en 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu pour le comédien et humoriste Ary Abittan. "La justice a considéré qu'Ary Abittan est innocent, après une instruction de plus de trois ans", indique son avocate, Me Caroline Toby.