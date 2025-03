Mort d'Emilie Dequenne : où et quand auront lieu les obsèques de l'actrice ?

Emilie Dequenne est décédée des suites de son cancer de la glande surrénale ce dimanche 16 mars, à l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif. La date et le lieu de ses obsèques ont déjà été communiqués.

On retiendra d'elle sa profonde humilité, ses yeux rieurs et son sourire à toute épreuve. Malgré toute sa force et sa volonté, Emilie Dequenne n'a pas survécu au cancer de la glande surrénale qui l'affaiblissait progressivement. L'actrice révélée dans Rosetta à la fin des années 1990 a rendu son dernier souffle ce dimanche 16 mars à l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif, laissant derrière elle son époux Michel Ferracci et sa fille Milla, née d'une précédente union avec Alexandre Savarese.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une incinération au crématorium du Père-Lachaise

Sa disparition, à seulement 43 ans, a provoqué une onde de choc dans le monde du septième art. Jean Dujardin, Leïla Bekhti, Elsa Zylberstein, Alexandra Lamy... Toutes les grandes stars du cinéma français lui ont rendu hommage, saluant sa combativité face à la maladie, son immense talent d’actrice, sa gentillesse et sa simplicité. Autant de messages touchants et réconfortants pour la famille d'Emilie Dequenne, qui se réunira au crématorium du Père-Lachaise le 26 mars prochain pour lui dire un dernier adieu.

La cérémonie précédant son incinération aura lieu à 15h30 et se déroulera dans l’intimité, sans fleurs ni couronnes. Ses proches lanceront en revanche un appel aux dons pour la recherche médicale contre le cancer a fait savoir à l'AFP son agente, Danielle Gain. Cette dernière a également confié au Parisien qu'Emilie Dequenne gardait l'espoir de vaincre la maladie malgré sa terrible rechute : "Jusqu’à il y a trois semaines, Emilie a cru qu’elle pourrait guérir. On était tous dans l’idée qu’elle s’en sortirait. Et puis, la dernière chimiothérapie n’a pas fonctionné, l’immunothérapie non plus…". Une cruelle injustice pour celle qui voulait profiter de chaque instant, consciente que la vie ne tient qu’à un fil.