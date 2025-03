Qui est Michel Ferracci, le mari d'Emilie Dequenne, qui l'a soutenue jusqu'à son dernier souffle ?

Ils étaient inséparables depuis leur rencontre en 2008 dans un club de poker. Six ans plus tard, Emilie Dequenne et Michel Ferracci se disaient "oui" pour la vie, se promettant dans se soutenir dans les "épreuves et la maladie". Un engagement qu'a tenu l'acteur jusqu'à la tragique disparition de son épouse, ce dimanche 16 mars.

Leur histoire d'amour est née en 2008 autour d'une table de poker du Cercle Wagram, établissement parisien dont Michel Ferracci était le directeur. Adepte du jeu de cartes, Emilie Dequenne venait y jouer occasionnellement, sans jamais imaginer qu'elle y rencontrerait l'homme de sa vie. Pourtant, dès que son regard a croisé celui de Michel Ferracci, la comédienne a su : c'était lui, le bon. L'évidence du coup de foudre. Un sentiment puissant, euphorisant, inexplicable. Dès lors, ils ne se sont plus jamais quittés... jusqu'à ce qu'Emilie Dequenne rende son dernier souffle, à 43 ans, après une lutte acharnée contre un cancer rare de la glande surrénale.

Des rôles dans des thrillers

Né en 1967 à Ajaccio, Michel Ferracci réalise sur le tard son rêve de devenir acteur. D'abord directeur d'une salle de poker, il décroche son tout premier rôle en 2006 dans la série Mafiosa sur Canal+. Quelques années plus tard, Michel Ferracci montre l'étendue de son talent dans les thrillers Comme les cinq doigts de la main d'Alexandre Arcady, et Une affaire d’État d’Eric Valette. Plus récemment, les spectateurs l'ont vu dans On aurait dû aller en Grèce, comédie loufoque dans laquelle il donne la réplique à Gérard Jugnot et Virginie Hocq, et Le Mohican, sélectionné à la dernière Mostra de Venise.

Le 11 octobre 2024, Michel Ferracci et Emilie Dequenne se disent "oui" pour la vie à la mairie du 10e arrondissement de Paris. Une cérémonie discrète à laquelle assistent leurs enfants : Milla, fruit des amours de la comédienne avec Alexandre Savarese, ainsi que Maël et Enzo, les deux fils de Michel Ferracci, nés d'une précédente union.

Unis face à la maladie

Diagnostiquée en 2023 d'un cancer rare de la glande surrénale, Emilie Dequenne fait face à cette épreuve aux côtés de Michel Ferracci, son plus grand allié. L'acteur l'accompagne à chaque étape de sa chimiothérapie, un soutien indéfectible qui lui donne la force de se battre. En octobre 2024, la comédienne célèbre leurs dix ans de mariage sur Instagram, le remerciant d'être son roc. "Voilà 10 ans que nous nous sommes dit OUI… et je dirais OUI cent ans encore… Merci d’être à mes côtés, nous nous sommes dit OUI pour le meilleur et pour le pire. Nous bâtissons le meilleur chaque jour, même si nous devons traverser le pire", écrit-elle avec émotion.

Le 14 février dernier, Emilie Dequenne déclare une nouvelle fois sa flamme à son époux à l'occasion de la Saint-Valentin. "Mon Valentin, quelle immense chance j’ai de t’avoir chaque jour à mes côtés. Et comme je suis fière de toi. Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai…", écrit-elle en légende d'une photo sur laquelle Michel Ferracci l'enlace tendrement.

Quelques semaines plus tôt, la comédienne annonçait avoir repris son traitement de chimiothérapie après une courte période de rémission. Elle se savait vaincue mais gardait la tête haute, pour sa fille Milla et Michel Ferracci, qui lui ont tenu la main jusqu'au bout, avant de se retrouver pour l'éternité.