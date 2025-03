L'actrice belge Émilie Dequenne, atteinte d'un cancer rare, est morte à 43 ans

L'actrice belge Emilie Dequenne, connue pour son rôle dans "Rosetta", est décédée à 43 ans, ce dimanche en début de soirée à l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif. Elle était atteinte d'un cancer rare de la glande surrénale.

L'actrice belge Émilie Dequenne est décédée à 43 ans, ce dimanche en début de soirée à l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif (banlieue parisienne), des suites d'un cancer rare, ont annoncé sa famille et son agente Danielle Gain à l'AFP.

Elle avait révélé en octobre 2023 être atteinte d'un corticosurrénalome (cancer du système endocrinien), diagnostiqué deux mois auparavant, et qui la tenait éloignée des plateaux de tournage depuis.

Une tumeur maligne de la glande surrénale

"Quelle lutte acharnée ! Et qu'on ne choisit pas...", avait posté l'actrice sur Instagram le 4 février, à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. En décembre, elle avait confié à TF1 combattre une maladie de plus en plus agressive, qui fera qu'elle ne vivra "pas aussi longtemps que prévu". Elle avait en effet connu une rechute, après une rémission. Son cancer était une tumeur maligne de la glande surrénale, pour lequel le pronostic est d'autant plus sombre que cette tumeur est grande.

Émilie Dequenne, née le 29 août 1981, avait été révélée à 18 ans pour son premier rôle dans "Rosetta", des frères Dardenne, qui lui avait valu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 1999. Sa carrière est riche de près de 50 films, dont "La fille du RER" (2009), "À perdre la raison" (2012), qui a valu un autre prix d'interprétation à Cannes dans la section Un certain regard, "Pas son genre" (2014) ou "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait", pour lequel elle a reçu un César du meilleur second rôle en 2021.