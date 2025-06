«Mon côté droit a complètement arrêté de fonctionner» : Eric Dane se confie pour la première fois sur sa maladie incurable

Plus de deux mois après avoir annoncé publiquement souffrir d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA), Eric Dane, acteur incontournable de la série culte "Grey's Anatomy", est revenu pour la première fois sur l'évolution de sa maladie neurodégénérative incurable, dans une interview émouvante ce lundi 16 juin.

Révélé dans la série à succès Grey's Anatomy, dans laquelle il interprète le Docteur Mark Sloan, l'acteur de 52 ans se livre sans détour sur le plateau de l'émission Good Morning America, face à Diane Sawyer, très suivie outre-Atlantique. Il a notamment évoqué les premiers signes de la sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le nom de "maladie de Charcot".

Celle-ci entraîne une paralysie progressive des muscles et "conduit au décès dans les 3 à 5 ans qui suivent le diagnostic", informe l'Inserm. Eric Dane avait annoncé la terrible nouvelle le 10 avril 2025 dans les colonnes du magazine People. Malgré la maladie, l'acteur avait assuré vouloir continuer à travailler tant que son état le lui permettra.

"J’avais une faiblesse à la main droite"

Dans le fauteuil de Good Morning America, Eric Dane a fait une confidence douloureuse. "Mon côté gauche fonctionne, mais mon côté droit a complètement arrêté", a-t-il déclaré. "J'ai l'impression que dans quelques mois, je n'aurai plus ma main gauche non plus. C'est déprimant", a-t-il ajouté avec émotion. La maladie de Charcot lui a été diagnostiquée après neuf mois d'examens. Il raconte les prémices de la dégénérescence, un an et demi plus tôt, lorsqu'il a commencé à "ressentir une faiblesse" dans sa main droite.

"Je n'y ai pas vraiment prêté attention à l'époque", explique l'acteur d'Euphoria, qui confie avoir eu du mal à détecter les symptômes avant qu'ils ne s'aggravent. "Je pensais que j'avais peut-être trop envoyé de SMS ou que ma main était fatiguée. Mais quelques semaines plus tard, j'ai remarqué que c'était pire". Inquiété par ces signes anormaux, Eric Dane enchaîne les rendez-vous médicaux avant que le diagnostic final ne soit posé. Un terrible coup de massue.

Très affecté moralement à mesure que la maladie progresse, le père de famille se dit en colère, "parce qu'il y a de fortes chances que je sois enlevé à mes filles alors qu’elles sont très jeunes", confie-t-il. Eric Dane a lui-même perdu son père à l'âge de 7 ans. "Je vais passer le plus de temps possible avec ma famille, et travailler un peu si j'y arrive", assure-il avec émotion. "Au fond de moi, je n'ai pas l'impression que ce soit la fin pour moi", a-t-il déclaré.