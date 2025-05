L'actrice Sydney Sweeney se lance dans la vente de savon... infusé avec l'eau de son bain

La star de la série "Euphoria" signe une collaboration avec la marque de savon Dr. Squatch pour une édition limitée à 5.000 exemplaires. Selon le fabricant, il combine l'eau de bain avec des senteurs naturelles comme le sapin et la mousse.

Une offre qui a de quoi étonner. L'actrice américaine Sydney Sweeney, connue pour la série télévisée "Euphoria" ou le film "Tout sauf toi", a annoncé la mise en vente d'un savon pour les hommes fabriqué avec l'eau de son bain.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Vous n'avez pas arrêté de me demander mon eau de bain après notre pub avec Dr Squatch, alors nous avons continué. Nous vous présentons Sydney's Bathwater Bliss ! Un savon très vrai, en édition très limitée avec l'eau de mon vrai bain", a posté la comédienne sur les réseaux sociaux.

Le site internet du fabricant révèle que le savon est une "expérience ultime mêlant la sérénité de la nature, avec des notes rafraîchissantes de pin, de sapin de Douglas, de mousse terreuse et une touche de la véritable eau de bain de Sydney Sweeney". Cette édition, limitée à 5.000 exemplaires au prix accessible de 8$, peut uniquement être commandée jusqu'à 6 juin prochain.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'histoire derrière cette collaboration entre l'actrice et Dr Squatch remonte au mois d'octobre 2024. Sydney Sweeney avait alors posté une vidéo sur Instagram où elle faisait la promotion d'un autre produit de la marque, à destination de ses "petits garçons sales". Visionné près de 40 millions de fois par les internautes, le spot avait connu un énorme succès sur les réseaux sociaux.

Les critiques fusent

Cette nouvelle annonce n'a pas eu que des réactions positives. En témoigne les commentaires sur le compte X de Dr Squatch. "Personne n'a demandé ça", "C'est probablement la chose la plus pathétique que je n'ai jamais vu de ma vie", disent plusieurs utilisateurs de la plateforme. De plus, de nombreux messages à caractère sexiste peuvent être lus.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Vendue un milliard de dollars : pourquoi Hailey Bieber se sépare de sa marque de maquillage «Rhode»

L'actrice a déclaré à plusieurs reprises avoir souffert d'une hypersexualisation précoce en raison de sa poitrine. Interrogée par Glamour UK en décembre 2023, elle s'était offusquée des remarques de la presse sur ses tenues : "Quand il s'agit de photos de tapis rouge et qu'ils disent : 'Sydney affiche son décolleté' (...), je me dis : 'Je porte exactement la même robe que quelqu'un d'autre ! J'ai juste des seins. Et si quelqu'un d'autre la porte, ils diraient : 'C'est si élégant'".

Sydney Sweeney aura une année 2025 très riche, avec les sorties des films "Echo Valley" sur la plateforme Apple TV+, "Eden" de Ron Howard et l'adaptation très attendue de "La Femme de ménage", réalisée par Paul Feig et prévue dans les salles à Noël prochain.