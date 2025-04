Eric Dane, alias Mark Sloane dans «Grey's Anatomy», annonce être atteint de la maladie de Charcot

Révélé au grand public dans la série médicale "Grey's Anatomy", l'acteur de 52 ans a annoncé la triste nouvelle ce jeudi 10 avril dans les colonnes du magazine américain "People".

Ses fans les plus fidèles l'ont découvert il y a vingt ans dans le rôle du séduisant Dr Mark Sloane, l'acolyte du Dr Mamour, Derek Shepherd, dans la série culte Grey's Anatomy. Puis, il a conquis un nouveau public, plus jeune, en jouant Cal, le père de Nate Jacobs, interprété par Jacob Elordi, dans Euphoria. Eric Dane a malheureusement annoncé au magazine américain People qu'il était atteint de la maladie de Charcot, également connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique (SLA). "On m’a diagnostiqué une SLA", a-t-il ainsi confié, avant d'ajouter : "Je suis reconnaissant d’avoir ma famille aimante à mes côtés pour traverser cette nouvelle étape. Je me sens chanceux de pouvoir continuer à travailler et j’ai hâte de retourner sur le plateau d’Euphoria la semaine prochaine". Combattif, Eric Dane sera donc bel et bien de retour dans la troisième saison de la série HBO, malgré sa maladie.

La sclérose latérale amyotrophique, également appelée maladie de Charcot en France, est une maladie neurodégénérative grave qui détruit progressivement les cellules nerveuses responsables du contrôle des muscles. Cette pathologie entraîne ainsi une paralysie progressive de l'ensemble du corps. À ce jour, aucun traitement ne permet de stopper ni même de ralentir l'évolution de la maladie. Selon la Muscular Dystrophy Association, l'espérance de vie des personnes souffrant de la SLA est généralement très courte, de trois à cinq ans après le diagnostic. L’astrophysicien britannique Stephen Hawking, décédé en 2018, ainsi que la chanteuse Roberta Flack, disparue en février dernier, en étaient atteints.