Milla, la fille unique d'Emilie Dequenne, partage un message déchirant après la mort de l'actrice : «Je n’ai pas la force...»

Deux jours après la disparition d'Emilie Dequenne des suites d'un cancer de la glande surrénale, sa fille unique Milla, 23 ans, lui a rendu hommage dans un message bouleversant partagé sur Instagram.

Elle avait accompagné sa maman pendant toute la promotion du film Survivre, la maquillant pour qu'elle se sente belle et féminine malgré ses cheveux rasés à cause de la chimiothérapie. La présence de Milla a indéniablement donné de la force à Emilie Dequenne lorsqu'elle a appris, après une courte période de rémission, que son cancer de la glande surrénale était de retour. Amoureuse de la vie, qu'elle savait si belle et si fragile, l'actrice de 43 ans est restée combative jusqu'à son dernier souffle. Le "crabe" avait beau s'acharner sur elle, elle luttait sans relâche contre lui. Pour elle mais aussi pour l'homme de sa vie, Michel Ferracci, et sa fille, Milla.

Un hommage "puissant"

Orpheline à seulement 23 ans, la jeune femme doit aujourd'hui accepter l'inacceptable, faire le deuil de sa maman et tirer un trait sur tous les souvenirs qu'elles auraient dû encore créer ensemble. Deux jours après la disparition de celle qui lui a donné la vie, Milla a brisé le silence sur son compte Instagram pour remercier toutes les personnes qui lui ont envoyé des messages de soutien. "Je n'ai pas la force de répondre ou de m'exprimer pour le moment mais sachez que ça me touche profondément", écrit la jeune femme, très émue, avant de partager un texte "touchant" rédigé par Lisa Delamar, qui a interprété la fille d'Emilie Dequenne dans Survivre. "Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de la connaître personnellement et pour ceux qui ont eu cette chance et souhaiteraient conserver tous ces beaux souvenirs. Voici un hommage puissant qui saura l'honorer comme il se doit", souligne Milla.

C'est ensuite avec ces mots tendres et touchants que la jeune femme s'adresse une dernière fois à sa maman : "Merci et merci maman, de m'avoir élevée avec cette mentalité et ces valeurs sublimes qui donnent à la vie tout son sens. Je ne cesserai jamais d'avancer avec toutes les belles choses que tu m'as enseignées. Tu me manques, je t'aime. Merci". Milla et tous les proches d'Emilie Dequenne se réuniront au crématorium du Père-Lachaise le 26 mars prochain pour lui dire un dernier adieu, et lui promettre de ne jamais l'oublier.