Après sa série culinaire, Meghan Markle lance un nouveau podcast sur les femmes et l'entrepreneuriat

Une semaine seulement après l'arrivée de sa série culinaire "With Love, Meghan" sur Netlfix, l'épouse du prince Harry vient d'annoncer le lancement de son nouveau podcast, où elle échange avec des femmes entrepreneures.

L'année 2025 est celle de tous les défis pour Meghan Markle. Début janvier, l'épouse du prince Harry faisait son grand retour sur Instagram après cinq ans d'absence pour parler de ses (nombreux) nouveaux projets, à savoir le lancement de sa marque lifestyle As Ever, et la diffusion de sa série culinaire With Love, Meghan, sur Netflix.

Des conversations avec des femmes extraordinaires

Accusée de faire la promotion du mode de vie des "tradwives" -ces épouses traditionnelles qui se consacrent aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants- dans son show, voire même d'en être devenue une, la duchesse de Sussex vient de faire taire tous ses détracteurs en dévoilant un projet ambitieux, bien loin des fourneaux : le lancement d'un podcast consacré aux femmes et à l'entrepreneuriat. Intitulé Confessions of a Female Founder et réalisé en collaboration avec Lemonada Media, son premier épisode sera diffusé dès le 8 avril prochain.

Au micro de Meghan Markle défileront des "femmes extraordinaires qui ont transformé leurs rêves en réalité et de petites idées en entreprises à succès", explique la duchesse de Sussex sur Instagram. "Elles se confient, partagent leurs conseils, leurs astuces (et leurs déboires) et me laissent explorer leurs idées tandis que je développe ma propre entreprise, As Ever", poursuit l'épouse du prince Harry, avant d'ajouter, enthousiaste : "Ce fut une expérience enrichissante, inspirante… et amusante ! (Car à quoi bon si on ne peut pas s'amuser dans cette aventure déjantée ?)".

L'ancienne star de Suits, qui n'a pas encore révélé le nom de sa première invitée, devrait être à l'aise dans cet exercice qu'elle maîtrise déjà bien. Il y a trois ans, elle échangeait déjà avec des femmes inspirantes, telles que Serena Williams, Mariah Carey, Mindy Kaling ou encore Paris Hilton, dans un autre podcast, Archetypes, diffusé sur Spotify. Déçue par les résultats, la plateforme d'écoute avait finalement décidé de ne pas renouveler le contrat de 20 millions de dollars signé avec Harry et Meghan pour une deuxième saison... La duchesse fera-t-elle mieux avec Confessions of a Female Founder ?





