Lio critiquée pour être remontée sur scène après la mort de son fils, elle répond : «Nécessité fait loi»

Invitée sur le plateau de "C à vous" ce mardi 8 avril, Lio a révélé avoir reçu de nombreux messages lui reprochant d'être remontée sur scène quelques jours après le décès de son plus jeune fils, Diego.

Elle portera cette douleur en elle jusqu'à la fin de ses jours. Le 2 mars dernier, Lio a vécu le pire cauchemar de tous les parents en apprenant la disparition de son plus jeune fils, Diego, qui s'est immolé par le feu. Le corps sans vie du jeune homme a été retrouvé à proximité de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Après la tragédie, Lio, brisée, a entamé son deuil dans le silence, exprimant sa souffrance sur les réseaux sociaux à travers une peinture représentant son visage noyé par les larmes.

"J'ai encore d'autres enfants et des petits-enfants"

Quelques jours plus tard, la chanteuse de 62 ans est remontée sur scène à la Cité des Congrès d’Anzin pour son spectacle Les Années 80 : la tournée. "Elle est arrivée juste avant son passage et elle est repartie juste après, sans saluer un seul artiste. Évidemment, personne ne lui en a voulu, ce qu’elle vit est tellement dur", a confié une source au Parisien. Très brève, son apparition sur scène lui a valu de violentes critiques. "J'ai reçu beaucoup de témoignages qui me disaient que je ne devais pas aimer assez mon fils pour pouvoir monter sur scène", a révélé la star, les yeux embués de larmes, ce mardi 8 avril lors de son passage sur le plateau de C à vous. Elle a ensuite répondu avec ses détracteurs : "Moi, je dis simplement nécessité fait loi. Moi, je dois travailler et j'ai encore d'autres enfants, j'ai des petits-enfants, nécessité fait loi".

Lio saluée pour son témoignage sur le meurtre de Marie Trintignant

Après le décès de son fils, l'interprète de Banana Split est malgré elle revenue sous le feu des projecteurs en témoignant dans le documentaire De rockstar à tueur : le cas Bertrand Cantat, enregistré il y a plusieurs mois mais diffusé depuis ce 27 mars 2025 sur Netflix. Puissante et courageuse, sa prise de parole dénonçant la violence du leader de Noir Désir, qui a tué son amie Marie Trintignant en 2003, a été saluée sur les réseaux sociaux. "J’ai reçu des : 'Vous m’avez sauvée, votre prise de parole m’a donné le courage, j’ai réussi à partir'", a-t-elle dévoilé, toujours dans C à vous. Au début des années 2000, alors que les médias parlaient "d'accident" et de "crime passionnel", Lio était la seule à accabler Bertrand Cantat, et à marteler que non, "l'amour n'apporte pas la mort".

Comme elle l'a révélé face à Anne-Elisabeth Lemoine, son discours, à contre-courant de tout ce qu'on entendait à l'époque, quand on ne parlait pas encore de féminicide, lui a valu d'être rejetée par l'industrie musicale, qui soutenait Bertrand Cantat. "La maison de disques me trouvait folle et hystérique. Je ne retrouvais plus un seul contrat et pire que tout, j'ai dû arrêter ma tournée, car les salles détenues par la Ferarock me refusaient toutes mes demandes", a-t-elle expliqué. Vingt ans plus tard, la chanteuse, qui s'est toujours battue pour réhabiliter la mémoire de Marie Trintignant ne regrette rien :"J'ai dit ce qu’il s’était passé. Bertrand Cantat est un homme violent qui tape les femmes et qui n’hésite pas à les tuer".