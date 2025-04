Laeticia Hallyday perd sa bataille contre le fisc : elle devra rembourser 7,7 millions d'euros

Selon "L’Informé", Laeticia Hallyday n’a pas obtenu gain de cause face au fisc, malgré les solutions qu’elle avait proposées pour éviter de régler les dettes laissées par Johnny après sa mort.

Rien ne va plus pour Laeticia Hallyday. Deux mois après avoir perdu sa villa à Pacific Palisades, détruite par les incendies qui ont ravagé Los Angeles début 2025, la veuve de Johnny est aujourd'hui rattrapée par de gros soucis financiers.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Laeticia Hallyday au pied du mur

Selon les informations de L'Informé, la mère de Jade et Joy n'a pas réussi à convaincre le fisc avec ses propositions visant à éviter de régler les millions d'euros de dettes dont elle avait hérité après le décès du rockeur, le 5 décembre 2017. "Elle a ouvert des discussions avec le fisc pour obtenir une ristourne. Dans un premier temps, elle propose de payer tout de suite 1,9 million d’euros pour solde de tout compte et que Bercy fasse une croix sur les 9 millions restants... Une proposition immédiatement rejetée par l’administration", dévoilent nos confrères.

En 2022, le ministère de l'Economie avait accepté de renoncer à 3,2 millions d'euros de pénalités. En contrepartie, l'administration exigeait que Laeticia Hallyday cesse de contester son redressement fiscal et s'engage à régler la somme restante, soit 7,7 millions d'euros. Une proposition rejetée par l'ancienne mannequin, qui avait fait appel et s'était lancée dans de nouvelles négociations, qui n'ont pas abouti comme elle l'espérait. Le tribunal administratif de Paris a estimé qu'elle n'était pas "dans la misère" et qu'elle était donc en mesure de régler les 7,7 millions d'euros réclamés par le fisc. Au pied du mur, la veuve de Johnny n’a désormais plus d’autre choix que de s’acquitter de la somme, à moins de faire à nouveau appel.

La suite après cette publicité