«J'ai tellement appris !» : Louane réagit à sa défaite à l'Eurovision 2025

Son titre "Maman" était très prometteur mais il n'a pas suffi à se hisser en haut du classement. Louane est arrivée à la septième place de l'édition 2025 de l'Eurovision ce samedi soir, loin derrière le podium. Malgré la déception, la chanteuse reste optimiste et a souhaité partager sa gratitude sur les réseaux sociaux.

Cette année, la victoire de l'Eurovision revient à l'Autrichien JJ avec sa chanson "Wasted love", s'imposant devant Israël et l’Estonie. Si beaucoup ont salué un titre poignant et une prestation émouvante, Louane n'est pas parvenue à s'imposer face à ses concurrents, ayant misé sur une performance plus spectaculaire.

Arrivée troisième au classement provisoire, Louane a fait les frais des votes du public, ne lui accordant que 50 points et terminant ainsi à la septième place. Cette défaite a fait bondir les fans de la chanteuse, qui attendaient l'événement télévisé avec impatience. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à avoir partagé leur amertume, comme Kevin sur X qui partage son incompréhension : "Elle méritait le podium, sans discussion". Malgré la déception, la chanteuse a voulu, de son côté, exprimer sa gratitude.

Un moment magique

Louane est sortie du silence ce dimanche, après avoir vécu les montagnes russes la veille. "À vous tous, je veux juste dire que jamais, jamais de ma vie je n’aurais rêvé de vivre une expérience aussi incroyable", a t-elle tenu à souligner dans un long message publié en anglais sur Instagram. L'interprète de "Maman" a également remercié son public et le soutien qu'il lui a apporté. La jeune femme ressort "grandie" de cette expérience : "Cette aventure a fait de moi une nouvelle femme et j’ai tellement appris !"

Après sa défaite, la délégation française à l'Eurovision a aussi publié un communiqué, se disant "fière" malgré "la déception du classement de Louane". "Parfois, on ne comprend pas tout. L’Eurovision, c’est un tourbillon, une mécanique parfois imprévisible et étonnante", a évoqué Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de la délégation française.