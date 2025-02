«J’ai l’impression d’être dans un rêve» : Clara Luciani inaugure sa statue au musée Grévin

Clara Luciani était au musée Grévin mardi soir pour l'inauguration de son double de cire. Émue, la chanteuse a confié qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir une statue à son effigie.

L'année 2025 commence sous les meilleurs auspices pour Clara Luciani ! Mardi soir, la chanteuse de 32 ans a inauguré sa statue au musée Grévin, temple des célébrités.

"J'avais très peur de me rencontrer"

L'interprète de La Grenade, qui enchaîne les succès depuis 2019, rejoint ainsi d'autres artistes mythiques, à l'instar de Johnny Hallyday, Edith Piaf et Serge Gainsbourg. "C'est complètement irréel", a réagi la chanteuse, qui portait le même tailleur noir que son double de cire. "Je ne suis pas quelqu'un de très à l'aise avec moi-même, j'avais très peur de me rencontrer. Finalement, ça s'est plutôt bien passé, je crois qu'on s'entend même bien elle et moi", a-t-elle assuré, le sourire aux lèvres.

Clara Luciani ne s'attendait pas du tout à entrer un jour au musée Grévin. "J'ai l'impression d'être dans un rêve, qu'il faudra se réveiller demain. Et en fait, non, c'est la réalité", a-t-elle confié, des étoiles dans les yeux avant de se prêter au jeu des photos avec sa statue, que les visiteurs peuvent dès à présent admirer.

Cette consécration devrait booster Clara Luciani, dont l'emploi du temps s'annonce chargé ces prochaines semaines, entre les Victoires de la musique le 14 février et deux concerts très attendus à l'Accor Arena de Paris, les 6 et 7 mars.