«Il faut que je reste forte» : l'émouvant hommage de la mère du rappeur Werenoi, décédé à l'âge de 31 ans

Depuis l'annonce de la mort de Werenoi ce samedi 17 mai, les hommages se succèdent. Cette étoile montante du rap français est décédée subitement à l'âge de 31 ans, en raison d'un arrêt cardio-respiratoire. Sous le choc de sa disparition, la mère de l'artiste a exprimé son chagrin dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux.

Décédé à l'âge de 31 ans dans la nuit du vendredi 16 mai au samedi 17 mai, le rappeur Werenoi s'était imposé sur la scène musicale française comme l'artiste ayant vendu le plus d'albums en 2023 et en 2024.

Sa mort brutale a entraîné une vague d'émotion dans le monde de la musique, notamment la réaction de Pascal Obispo avec qui il devait collaborer. La mère du jeune artiste a aussi tenu à écrire quelques lignes sur les réseaux sociaux pour exprimer sa souffrance et lui rendre hommage.

"J'ai le cœur en miettes"

"Mon FILS. J'ai le cœur en miettes mais il faut que je reste forte pour tes frères et sœurs", a écrit la mère de Jérémy Bana Owona, de son vrai nom. Ces quelques mots sont accompagnés d'une photo avec son fils. "Tu as réalisé mon rêve de petite fille en même pas 3 piges !! Tous ceux qui m'avaient tourné le dos t'acclament aujourd'hui", ajoute-t-elle, avant de conclure : "j'ai mis au monde une graine de Star gravée à VIE.. Mon premier LOVE RIP".

🇫🇷🕊️ La mère du rappeur WeRenoi a rendu hommage à son fils : https://t.co/PF5B1kP5c1 pic.twitter.com/XFITgRkWob — Cerfia (@CerfiaFR) May 18, 2025

Selon les premières informations, le rappeur, originaire de Montreuil, a succombé à un arrêt cardio-respiratoire mais les causes de sa mort sont encore floues. Il souffrait de "problèmes de santé", comme l'avait indiqué un membre de son label trois jours plus tôt, alors que son album "Pyramide 2" était sacré album de l'année lors de la cérémonie des Flammes. Ce soir-là, l'artiste n'avait pas pu récupérer son trophée et avait ainsi expliqué la raison de son absence par une "grosse blessure" dans une courte vidéo diffusée au cours de l'événement, apparaissant avec le bras dans une écharpe.