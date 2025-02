Pascal Obispo flingue les Victoires de la musique : «C'est truqué !»

Invité ce lundi matin sur Europe 1 pour parler de son nouvel album Héritages, Pascal Obispo en a profité pour tacler avec véhémence les Victoires de la musique, une cérémonie qu'il juge "truquée".

Pascal Obispo n'a décidément pas la langue dans sa poche. Invité dans Culture Médias ce lundi matin pour parler de son nouvel album Héritages, le chanteur de 60 ans s'est totalement lâché quand il a été interrogé sur les Victoires de la musique, dont la 40ème édition aura lieu ce vendredi 14 février à la Seine Musicale.

"C'est de la connerie tout ça !"

"Alors moi, je ne fais plus le dîner de cons. Je n’ai pas envie d’être Monsieur Pignon encore une fois", a-t-il assuré, cash, quand Thomas Isle lui a demandé s'il assisterait à l'événement. Pascal Obispo n'y sera pas pour une très bonne raison : "J’ai une théorie par rapport à ça, moi je suis contre la compétition entre artistes. Je trouve ça ridicule", a-t-il expliqué sur Europe 1. "On a tous des correspondances différentes avec des artistes, quelques fois avec des artistes qui peuvent être nominés en même temps, mais on n’a pas à choisir. C’est de la connerie tout ça !", s'est-il ensuite emporté.

Depuis le début de sa carrière, Pascal Obispo a été nommé 24 fois aux Victoires de la musique dans diverses catégories, mais il n'a remporté qu'un seul prix : celui du 'Spectacle musical de l'année' en 2004 pour Fanlive. Lors de son interview face à Thomas Isle, l'auteur-compositeur a laissé entendre que la cérémonie était truquée. "Le jour où je n’ai pas eu le prix, j’ai chanté Lucie et derrière j’ai fait 30 ans de carrière. Alors que j’ai eu 24 nominations", a-t-il expliqué, avant d'ajouter : "C’était pour me faire monter sur scène. Ils ont truqué le truc. C'est toujours truqué". Une affirmation qui a surpris son interlocuteur, Thomas Isle. "Comment ça c’est truqué ?”, lui a demandé l'animateur. "Bien sûr que c’est truqué...Arrêtez... Je sais que c’est truqué donc c’est tout... C’est comme ça. Bon voilà. Mais c’est bien, ça fait une émission, ça fait une cérémonie", a conclu Pascal Obispo, qui persiste et signe...