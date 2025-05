Berdah contre Booba : le rappeur condamné pour procédure abusive

Après son désistement tardif dans des poursuites en diffamation engagées contre l'influenceuse, le rappeur Booba a été condamné à verser 10.000 euros à Magali Berdah pour procédure abusive. Dans cette affaire, il est notamment reproché au rappeur "au moins 487 messages sur les réseaux sociaux la visant directement".

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné jeudi le rappeur Booba à verser 10.000 euros à Magali Berdah pour procédure abusive, après son désistement tardif dans des poursuites en diffamation engagées contre l'influenceuse. Le rappeur a été condamné par la 17e chambre à verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour chacune des deux procédures en diffamation intentées en 2022 contre Magali Berdah.

Une décision "rare et sévère"

"Cette décision, particulièrement rare et sévère, confirme la gravité des agissements" de Booba, ont estimé Antonin Gravelin-Rodriguez, Rachel-Flore Pardo et David-Olivier Kaminski, les avocats de Magali Berdah, à l'issue de l'audience. "Je suis contente, c'est un début, c'est une avancée", a déclaré Magali Berdah à l'AFP. En mars, Booba s'est désisté de ses poursuites qui visaient des messages et une interview fin mai 2022, dans lesquels Magali Berdah dénonçait le cyberharcèlement dont elle faisait l'objet, trois jours seulement avant l'audience. Les avocats de l'ex-reine des influenceurs avaient demandé au tribunal de condamner le rappeur pour ce désistement de dernière minute alors même que la date de l'audience était fixée depuis plus d'un an. Les propos poursuivis par Booba remontent à la fin du mois de mai 2022.

"Il est intouchable, il vit à Miami et a une puissance de frappe énorme, avec cinq millions d'abonnés sur Twitter", se désolait Magali Berdah dans un entretien au journal Le Parisien le 24 mai 2022, "de son compte en découlent des centaines d'autres internautes qui se mettent à me harceler, le jour, la nuit, avec des menaces de mort". Etaient également visés des messages sur Instagram des 25 et 27 mai dans lesquels Magali Berdah accusait Booba de "faire n'importe quoi" et la mettre en danger ainsi que sa famille, d'attiser "la haine". "Je subis du harcèlement en meute depuis plusieurs jours ! H24 ! Ca suffit ! Laisse-moi tranquille !" Booba, désormais installé aux Etats-Unis, est mis en examen depuis fin 2023 pour cyberharcèlement à l'encontre de Mme Berdah, et placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour des menaces de mort et recel d'une infraction d'atteinte à l'intimité.

Dans cette affaire, il est notamment reproché au rappeur "au moins 487 messages sur les réseaux sociaux la visant directement" entre mai 2022 et mai 2023, d'après des éléments de l'enquête consultés par l'AFP. Booba a contesté toute menace de mort ou "intention d'atteindre Magali Berdah dans sa santé ou sa vie". En mars 2024, 28 personnes ont été condamnées à Paris pour avoir participé au cyberharcèlement "en meute" de l'ex-papesse des influenceurs.