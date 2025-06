«Beaucoup de larmes essuyées» : Angélique Angarni-Filopon revient sur les attaques subies depuis le début de son règne de Miss France

Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, a livré un témoignage bouleversant sur les attaques racistes dont elle est victime depuis sa participation au concours ce mardi 24 juin invitée dans la matinale de RTL. "On compare beaucoup à un animal, on compare beaucoup à un transsexuel", a expliqué la reine de la beauté.

Un cri du cœur. Invitée de la matinale sur RTL ce mardi 24 juin, Angélique Angarni-Filopon a décidé de briser le silence en dénonçant les attaques qu'elle a subies depuis le début de son règne de Miss France 2025. Racisme, sexisme, insultes sur son âge ou son apparence, elle n’a pas été épargnée. Sa décision de parler ouvertement de son expérience s'inscrit dans une démarche de lutte contre les discriminations raciales et d’émancipation.

Des attaques racistes persistantes

Des regards lourds, des commentaires désobligeants, des remarques sur son apparence physique et ses origines : le quotidien de la militante a été marqué par des attaques racistes qui se sont intensifiées avec le temps. "Tout, en commençant par ma couleur de peau. C’est ce qui revient le plus dans les messages", a dénoncé la Miss France.

"Il y a eu un moment où c'était très dur. Beaucoup de larmes essuyées. Il ne faut pas se mentir, ce n'est pas un rôle où on nous propose d'être des robots, mais bien d'être un être humain et de montrer notre humanité partout. Ça reste un petit peu dur parce que moi, je suis là juste pour faire du bien", a confié la femme. “C’est le principal reproche et c’est assez triste, car dans certaines régions, on a tendance à penser que la France, ça reste majoritairement blanc. Alors que moi, ma France à moi, ce n’est pas du tout ça", a-t-elle relaté.

Une Miss qui inspire la résistance

Face à cette réalité, Angélique n’a pas voulu se taire. Avec le temps, elle a appris à se défendre, mais aussi à porter sa voix pour dénoncer ce qu’elle qualifie de "violence quotidienne" notamment sur les réseaux sociaux où les messages haineux se sont rapidement multipliés, certains allant jusqu'à inciter à sa démission.

"Je réponds à tous les commentaires, qu'ils soient très positifs ou hyper négatifs. Je réponds, soit avec un peu de dérision, soit avec un peu d'humour, soit avec beaucoup de sérieux. Je n'en citerai pas, mais on compare beaucoup à un animal, on compare beaucoup à un transsexuel", explique la reine de la beauté.

Le témoignage d'Angélique Angarni-Filopon a été un véritable cri de douleur mais aussi un appel à la solidarité. “Il faut qu’on arrête de laisser ces comportements haineux prospérer”, a-t-elle lancé, en exprimant son désir de se battre pour une société plus inclusive. Pour elle, ces commentaires ne doivent pas rester sans réponse. Au-delà de la douleur de ces attaques, Angélique Angarni-Filopon a voulu montrer qu’elle est bien plus qu’un visage public : elle est aussi une voix.