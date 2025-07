«Un grand homme de télévision» : le monde du petit écran rend hommage à Thierry Ardisson

Thierry Ardisson est décédé ce lundi matin à l'âge de 76 ans. Le monde de la télévision - d'Anne-Claire Coudray à Jean-Pierre Foucault en passant par Maxime Saada - a rendu hommage à cette figure du petit écran.

"L'homme en noir" s'en est allé. Thierry Ardisson est décédé ce lundi matin à l'âge de 76 ans. Producteur et animateur de télévision pendant plus de 40 ans, il a reçu une pluie d'hommages venue du monde du petit écran. À commencer par Jean-Pierre Foucault, aux commandes de "Jean-Pierre Foucault et vous" sur Europe 1 pendant deux semaines, qui salue "un grand monsieur de notre profession, un grand publicitaire, un grand producteur", mais aussi un "monument de la présentation".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Provocateur jusqu'au bout", toujours selon Jean-Pierre Foucault, Thierry Ardisson était aussi "une personnalité extra-ordinaire au sens propre", écrit sur X Maxime Saada.

Avec la disparition de Thierry Ardisson nous perdons un géant, une personnalité extra-ordinaire au sens propre, un producteur et animateur hors-pair qui n’a eu de cesse de pousser la télé dans ses retranchements, qui a façonné ma vision de la télévision et m’y a donné goût comme… — Maxime Saada (@maxsaada) July 14, 2025

Thierry Ardisson, poursuit-il, "n’a eu de cesse de pousser la télé dans ses retranchements" et a " façonné ma vision de la télévision et m’y a donné goût comme à tant de français, à coup de nouveaux formats, d’interviews chocs sans filtres ni concessions, de provocations, et de formules si bien trouvées qui trahissaient son passé de publicitaire", confie le directeur général de Canal+.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il y a des jours plus noirs que d'autres"

Thierry Ardisson est même érigé au rang de "légende de la télévision française" par Gérald-Brice Viret, patron de Canal+ France. "Ton humour, ton audace et ton talent resteront à jamais gravés dans nos mémoires", ajoute-t-il.

Aujourd'hui, nous perdons une légende de la télévision française. Thierry Ardisson, maître des interviews percutantes et emblématiques avec notamment “Salut les terriens” pendant plus de 13 ans sur Canal+ puis sur C8, a su marquer des générations. Ton humour, ton audace et ton… pic.twitter.com/cXcEApNlnR — Gérald-Brice Viret 🇫🇷 (@gbviret) July 14, 2025

Autre poids lourd de la télévision française, Michel Drucker a partagé sur Instagram sa "grande tristesse". Et d'ajouter : "Il y a des jours plus noirs que d'autres". Dans la foulée du défilé du 14 Juillet, qu'elle co-présentait sur TF1 ce lundi matin, Anne-Claire Coudray a, elle aussi, pris la parole au nom de l'ensemble de la rédaction de TF1 pour rendre hommage à "un grand homme de télévision".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Style inimitable"

Officiant lui aussi sur TF1, l'animateur Arthur évoque, de son côté, "une voix, une présence, une gueule" et assure que Thierry Ardisson était "plus qu'un animateur". "Il a inventé un ton, un style, une manière de recevoir sans jamais se soumettre. Avec lui, on riait, on débordait, on apprenait", poursuit-il.

Une partie du monde politique a également réagi à l'annonce du décès de Thierry Ardisson, notamment Rachida Dati qui salue "l'une des plus grandes figures du paysage audiovisuel français" au "style inimitable".

La suite après cette publicité

L’homme en noir n’est plus.



D’émissions cultes en émissions cultes, Thierry Ardisson savait capter l’époque, la décrypter avec irrévérence et la décrire avec intelligence.



Avec son style inimitable, son esprit libre et son goût de la transgression, il avait façonné la… pic.twitter.com/VD5RD7tFsJ — Rachida Dati ن (@datirachida) July 14, 2025

"D’émissions cultes en émissions cultes, Thierry Ardisson savait capter l’époque, la décrypter avec irrévérence et la décrire avec intelligence. Il avait façonné la télévision d’aujourd’hui", ajoute la ministre de la Culture. Enfin, le compte officiel de l'Élysée rend hommage à "une voix, une silhouette, un style, un esprit, teinté de curiosité et d’irrévérence".