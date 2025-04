Thierry Ardisson réagit au mea culpa de Laurent Baffie sur ses blagues sexistes : «C’est son problème, moi je ne m’excuse pas» 

L'animateur ne veut pas être associé aux excuses du sniper de son ancienne émission "Tout le monde en parle", qui a récemment confié regretter certaines de leurs blagues machistes et sexistes.

Contrairement à Laurent Baffie, Thierry Ardisson ne regrette aucune des blagues qui ont blessé ses invitées féminines il y a vingt ans dans son émission Tout le monde en parle.

"Je ne suis ni con ni machiste"

Interrogé par nos confrères du Figaro sur le mea culpa de l'humoriste samedi 12 avril sur le plateau de Quelle époque !, l'animateur réagit sans détour : "Le fait qu’il s’excuse ne me dérange pas du tout. C’est son problème, moi je ne m’excuse pas. Là où c’est moins sympathique, c’est quand il dit : 'Avec Ardisson, on était cons et machistes'. Moi, je ne suis ni con ni machiste. S’il était con et machiste, c’est son problème. Mais il n’a pas à m’embarquer là-dedans". Thierry Ardisson a envoyé un texto à son ancien sniper pour lui demander "d'essayer de parler" uniquement de lui dans ce genre de situations. "Il m’a répondu qu’il s’excusait", assure-t-il.

Samedi soir, dans Quelle époque !, Laurent Baffie a affirmé avoir profondément "honte" de certaines de ses déclarations, qu'il considère aujourd'hui comme le reflet d'une époque plus machiste et misogyne. "Avec le recul, je suis désolé d’avoir fait de la peine aux gens", a-t-il notamment confié, avant de citer le cas de Lara Fabian, traumatisée par son passage chez Ardisson, où elle avait été traitée de "vache" et de "boudin".

