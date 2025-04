«On était machiste et con» : Laurent Baffie regrette certaines de ses blagues sexistes chez Ardisson

Invité sur le plateau de "Quelle époque !" ce samedi 12 avril, Laurent Baffie est revenu sur ses années passées chez Ardisson et en a profité pour faire son mea culpa.

"J'ai plein de regrets". Invité dans Quelle époque ! samedi soir sur France 2, Laurent Baffie a révélé "avoir honte" de certaines blagues qu'il a faites en tant que sniper dans l'émissionTout le monde en parle, présentée par Thierry Ardisson et diffusée entre 2000 et 2006.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À l'époque, l'humoriste était chargé de vanner les invités, et allait parfois loin, beaucoup trop loin, reconnaît-il aujourd'hui. "Quand je dis ça, Thierry déteste ça parce qu’il me dit : 'Faut jamais s’excuser'", assure-t-il face à Léa Salamé. "Moi je pense qu’il faut s’excuser quand on fait des erreurs. L’autre jour, je voyais une compil’ de vannes qu’on faisait avec des petites chanteuses, ce qu’on appelait des 'proies faibles', du "grain à moudre"… Les chanteuses avec Thierry, on n’était pas tendres. Et il y a des choses qui me font honte, oui", poursuit-il.

🗣 "Il faut s'excuser quand on fait des erreurs"@lolobababa revient sur certaines de ses vannes passées sur "Tout le monde en parle", en particulier envers les femmes, qu'il regrette aujourd’hui.#QuelleEpoque @FranceTV @LeaSalame pic.twitter.com/saR2qxfF5w — Quelle Époque! (@QuelleEpoqueOff) April 12, 2025

Laurent Baffie regrette notamment de s'en être pris à Lara Fabian. "Elle a dit : 'Quand j’allais chez Ardisson, ils faisaient un beau numéro de duettistes là, Ardisson et Baffie'. Elle avait raison, on avait un numéro de duettistes tous les deux et on n’était pas très fins, parfois. Et puis c’était une autre époque, on se permettait des choses… C’était le reflet d’une époque où on était plus sexiste, machiste et con", regrette l'humoriste. Invitée dans l'émission Clique en mars 2024, l'interprète de Je t'aime avait effectivement confié que son passage chez Ardisson, où elle avait été traitée, entre autres, de "vache" et de "boudin" par Laurent Baffie, avait été la pire expérience télévisuelle de sa carrière. "C'est porter atteinte à l'âme, à l'intégrité physique de quelqu'un", avait-elle dénoncé, à jamais marquée par ces attaques survenues vingt ans plus tôt.