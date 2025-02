The Voice : Zaz éclate en sanglots pendant un duo avec Florent Pagny

Séquence émotion ce samedi soir dans "The Voice". Entre deux passages de candidats aux auditions à l'aveugle, Florent Pagny a invité Zaz à chanter en duo avec lui son titre "Le blues". Très émue, la nouvelle coach du télé-crochet a fondu en larmes.

Elle chantait ce morceau de Florent Pagny chez elle en cachette quand elle était adolescente. Trente ans plus tard, Zaz a réalisé un rêve qui lui semblait inaccessible à l'époque : chanter cette chanson les yeux dans les yeux avec Pagny en personne. Ce moment suspendu dans le temps vient tout juste de se dérouler sur le plateau de The Voice, pendant les auditions à l'aveugle. Et les images sont particulièrement émouvantes

Florent Pagny réconforte Zaz

Alors que le public demande à Florent Pagny de monter sur scène pour faire le show, le taulier de l'émission invite Zaz, sa voisine de fauteuil, à se joindre à lui par solidarité. "Je n'ai pas travaillé !", plaisante-t-il avant de se diriger vers les musiciens avec la nouvelle coach de The Voice. Le choix de la chanson qu'ils vont interpréter s'impose rapidement. "Zaz m'a avoué un truc dans les loges. Elle me dit : 'Quand j'étais petite, je chantais une chanson de toi qui s'appelle Le blues'. C'est une chanson cachée de l'album Savoir aimer", raconte Florent Pagny. "Oui, j'avais 15 ans", surenchérit Zaz, visiblement stressée.

Le pianiste joue les premières notes et les deux chanteurs se lancent, Florent Pagny en premier puis Zaz. Ils ne se quittent pas des yeux, l'émotion est palpable. Surtout du côté de la chanteuse, impressionnée par Pagny. "T'es trop forte" lui glisse-t-il entre deux envolées vocales, en posant tendrement sa main sur son avant-bras. À la fin de la chanson, Zaz craque, ses yeux se remplissent de larmes. Quand Florent Pagny vient l'embrasser sur la joue, la chanteuse murmure "si tu savais" à plusieurs reprises. "Tu chantes trop bien", lui répond Florent Pagny, bienveillant, avant d'ajouter : "C'est parce que tu en as un énorme que ça te fait faire ça", en désignant son cœur avec sa main.

De retour sur son fauteuil rouge, Zaz explique les raisons de son émotion tout en essuyant ses yeux et son nez avec un mouchoir : "Ça me rappelle trop de trucs en fait". "Et oui, ça te ramène à ton enfance, c'est pour ça que mes chansons provoquent tout ce qu'elles provoquent", conclut Florent Pagny, ému par la sensibilité de Zaz. La chanteuse n'avait pas menti : sa personnalité à fleur de peau rejaillira dans The Voice. Et cette douceur n'est pas pour nous déplaire.