The Voice - César reprend du Jul aux auditions à l'aveugle : «Je ne voulais pas faire le buzz comme Vernis Rouge»

Le jeune homme de 32 ans a fait frissonner les coachs avec une reprise guitare/voix surprenante du tube de Jul, "J'oublie tout", lors de la toute première session des auditions à l'aveugle de la nouvelle saison de "The Voice", lancée ce samedi soir sur TF1. Il nous raconte pourquoi il a choisi cette chanson.

Le pari était risqué mais il l'a relevé haut la main. Ce samedi soir, César, un jeune homme de 32 ans, décorateur dans la vie, a tenté sa chance aux auditions à l'aveugle de The Voice en reprenant... du Jul ! Sa version guitare/voix extrêmement douce du tube J'oublie tout a séduit Florent Pagny et Vianney, qui se sont tous les deux rapidement retournés. L'an dernier, Vernis Rouge, une candidate de The Voice avait elle aussi décontenancé les fauteuils rouges avec sa reprise de Bande organisée, chanson interprétée par Jul et d'autres rappeurs. César, qui ne regardait pas l'émission, était totalement passé à côté de ce buzz... Il nous explique pourquoi il a lui aussi choisi de chanter du Jul, et nous raconte son parcours.

Comment avez-vous vécu votre passage aux auditions à l'aveugle ?

C'était un moment assez particulier. J'étais très stressé, surtout au début de ma prestation. Je me suis détendu quand j'ai vu les fauteuils de Vianney et Florent Pagny se retourner assez rapidement. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris du plaisir. Le public semblait être à fond lui aussi, ça m'a aidé.

Pourquoi avez-vous choisi de partir dans l'équipe de Florent Pagny ?

Florent Pagny était mon choix de cœur. J'ai toujours admiré cet artiste, pour ce qu'il représente, mais aussi parce qu'il a toujours été un homme libre, à la fois dans ses chansons et dans sa manière d'être. Il m'a inspiré le goût du voyage, et j'ai toujours apprécié autant l'homme que l'artiste. Avant les auditions, je me suis dit qu'il serait le meilleur coach possible, aussi bien vocalement qu’en termes d'expérience. Mais je suis hyper fier que Vianney se soit également retourné, car c'est un super musicien et un excellent chanteur. J'ai eu une petite hésitation à un moment donné... mais je me suis dit : "Garde ton premier choix, Florent Pagny est là, c'est un signe".

Vous avez interprété J'oublie tout de Jul. L'année dernière, Vernis Rouge s'était elle aussi présentée aux auditions à l'aveugle avec une reprise de Bande organisée, une de ses chansons. Elle vous a inspiré ?

Absolument pas ! Je n'avais pas vu son passage aux auditions à l'aveugle donc je ne savais pas que quelqu'un avait repris Bande organisée. Je n'ai pas interprété cette chanson de Jul pour faire le buzz comme Vernis Rouge. Le refrain, "Ce soir j'oublie tout, je passe mon chemin, je fais des détours", me fait penser à une période de ma vie où j'étais très mal. L'interpréter est une manière de partager les émotions que j'ai vécues à ce moment-là. Et puis, je viens du Sud, j'aime bien Jul et j'écoute cette chanson depuis très longtemps. Je m'étais amusé à la reprendre en guitare/voix seul dans ma chambre il y a déjà cinq ans. Quand j'ai proposé cette version aux équipes de The Voice, tout le monde a trouvé ça super.

Que s'est-il passé pendant la période difficile de votre vie ?

J'ai touché le fond moralement quand j'ai appris que ma grand-mère avait Alzheimer et qu'elle ne me reconnaissait plus. C'est elle qui m'a en partie élevé, car mes parents travaillaient beaucoup. Tout ce qu'on avait vécu ensemble était effacé pour elle, et c'était extrêmement dur à vivre et à accepter. Au même moment, j'essayais de percer dans la musique, mais toutes les portes restaient fermées. J'échouais aux castings. Je me suis laissé aller, je n'avais plus envie de faire de sport. Je suis presque devenu boulimique et je pesais plus 100 kilos.

Comment vous en êtes-vous sorti ?

Je m'en suis sorti grâce à la musique et l'amour de mes proches. Un jour, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer comme ça. J'étais trop jeune pour me laisser aller. Il fallait que je me reprenne en main.

Comment s'est présentée l'opportunité The Voice ?

Une personne de mon entourage a envoyé une vidéo de moi, sans que je le sache, à Bruno Berberes, le directeur de casting de The Voice. Il m'a contacté, et j'ai eu une belle surprise ! J'ai ensuite participé au casting de sélection juste avant l'émission. Je me posais plein de questions : "Est-ce que je le mérite ? Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je vais y arriver ?'".

Avez-vous repris confiance en vous grâce aux compliments de Vianney et Florent Pagny après votre audition ?

Sur le moment, ça fait plaisir, mais retrouver confiance en soi est un long chemin. Je suis encore en train de l’emprunter. J’ai toujours beaucoup de doutes et je suis assez dur avec moi-même. Les mots de Vianney et Florent Pagny sont un vrai coup de boost.

Qu'attendez-vous de cette aventure ?

The Voice est avant tout une superbe aventure humaine et artistique. J’ai la chance d’être coaché par l’une des plus belles voix de France, celle de Florent Pagny. Tout le reste sera du bonus, mais j’espère surtout me faire connaître du public et, un jour, pouvoir leur faire découvrir mes propres chansons.