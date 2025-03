Pascal Praud et vous - «Est-ce que je dois porter plainte ?» : Pascal Praud réagit à l'affiche de LFI le visant

Mardi soir, La France insoumise a publié une première affiche s'attaquant à Cyril Hanouna, puis une autre avec le visage de Pascal Praud. L'animateur réagit dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, s'interrogeant sur la suite à donner à cette affaire. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Dans une affiche relayée mardi soir sur les réseaux sociaux, La France insoumise présente un Cyril Hanouna agressif sur fond noir, et appelle à manifester "contre l'extrême droite, ses idées et ses relais". Pascal Praud est aussi visé par l'une de ces affiches. Dans l'émission Pascal Praud et vous, l'animateur réagit en direct. "Je suis également la cible de La France insoumise, je remercie vivement les gens de LFI de me cibler de la sorte", lance-t-il sur Europe 1, avant d'évoquer de possibles poursuites. "Je me suis posé la question : est-ce que je dois porter plainte ? Si je le fais, (...) ils vont en faire un événement et donc vous allez les servir d'une certaine manière. Je ne sais pas ce que je dois faire", affirme Pascal Praud.