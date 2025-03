Martin et Valentin Kretz en compétition dans un spin-off de L'Agence : «On adore se tirer la bourre»

Les frères aînés de la famille Kretz s'affrontent pour dénicher des biens d'exception dans "L'Agence, Nouvelles Destinations", un spin-off inédit de "L'Agence" dont le premier épisode sera diffusé ce jeudi 3 avril à 21h25 sur TMC. Derrière cette compétition entre frangins se cache un enjeu de taille : conquérir de nouveaux marchés dans des régions encore inexplorées par les Kretz.

Nul besoin d'attendre patiemment la sixième saison de L'Agence avant de retrouver la célèbre famille Kretz. Les agents immobiliers spécialisés dans le luxe feront en effet leur grand retour sur nos écrans dès début avril avec un spin-off inédit, L'Agence, Nouvelles Destinations, centré exclusivement sur Martin et Valentin.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une rivalité positive

Dans ces quatre épisodes, les aînés de la fratrie sont mis en compétition par leur père, Olivier, qui les met au défi de conquérir de nouveaux marchés. Chacun part de son côté à la découverte de régions sublimes pour dénicher des biens d'exception à vendre et à louer, et trouver des activités exceptionnelles à proposer à leur clientèle. Le principe est simple : à la fin de chaque épisode, et donc de chaque voyage, toute la famille Kretz se réunit et choisit quelle destination l'emporte.

Quatre duels sont au programme : le Pays basque contre la Corse du Sud, l’île Maurice contre Minorque, Venise contre les Dolomites, et Comporta contre la Camargue. Compétiteurs dans l'âme, Martin et Valentin Kretz se sont prêtés au jeu sans grande difficulté, et ont adoré s'affronter le temps du tournage. "On a seulement un an et demi d'écart avec Martin, donc il y a une petite compétition entre nous depuis qu'on est nés, que ce soit dans le travail, dans le sport, et avant avec les petites copines", plaisante Valentin lors d'une conférence de presse organisée ce mercredi 12 mars au siège de TF1. Les deux frangins l'assurent, cette "rivalité positive" les tire vers le haut et les pousse à se surpasser. "Ce spin-off reflète vraiment bien notre personnalité : on essaie d 'aller toujours plus loin et de revenir gagnants, tout en restant bienveillants l'un envers l'autre. Mais on adore se tirer la bourre !", confie Valentin.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une autre facette du métier

Derrière ce petit jeu ajoutant du piment à L'Agence après cinq saisons se cache un réel défi professionnel, celui de la prospection immobilière qui représente la moitié du travail des agents immobiliers. "On avait des perspectives de développement à l'agence, donc c'était pile le bon timing pour lancer ce programme, qui suit vraiment notre quotidien", explique Martin. "C'est génial de pouvoir montrer une autre facette de notre métier, qui n'est pas explorée dans L'Agence", surenchérit Valentin.

À lire aussi L’Agence : Iris Mittenaere fait appel à Martin Kretz pour trouver son nouvel appartement à Paris

Une promesse de voyage

Dans L'Agence, Nouvelles Destinations, Martin et Valentin ne se contentent pas de visiter des maisons luxueuses et d’échanger avec des propriétaires. Ils s’immergent également dans la culture locale en testant des activités typiques, comme la chistera au Pays basque ou une balade à cheval dans une manade en Camargue. Des "expériences exclusives mais accessibles" pour n'importe quel téléspectateur qui peut se projeter en regardant le programme, ce qui n'est pas toujours le cas avec L'Agence, à moins d'être millionaire ou milliardaire. Ici, Martin et Valentin continuent de nous vendre du rêve, mais nous offrent aussi l'occasion de voyager à leurs côtés. Les quatre épisodes du spin-off, plus longs et moins rythmés, sont avant tout "contemplatifs", mettant en avant des paysages sublimes, des eaux turquoises de la Corse à la végétation luxuriante de l'Île Maurice. Une invitation à l'évasion qui n'aurait évidemment pas la même saveur sans Martin et Valentin, que l'on retrouve en pleine forme, toujours aussi motivés et avides de découvertes.