L’Agence : Iris Mittenaere fait appel à Martin Kretz pour trouver son nouvel appartement à Paris

Iris Mitteneare apparaîtra ce soir dans le dernier épisode de la cinquième saison de "L'Agence" aux côtés de Martin Kretz. Installée à Paris depuis plusieurs années, l'ancienne reine de beauté cherche un appartement plus grand pour elle et sa petite chienne Calypso.

Iris Mittenaere n'a pas misé sur n'importe qui pour trouver son nouvel appartement à Paris. Comme beaucoup de personnalités avant elle, l'ancienne reine de beauté a fait appel à Martin Kretz, agent immobilier spécialisé dans le luxe, pour dénicher la perle rare. "Apparemment son appartement actuel est trop petit pour elle. Je pense avoir trouvé un bien qui peut vraiment lui plaire. Après on a échangé que par sms donc ce n’était pas évident de cerner complètement sa recherche", explique Martin Kretz au début de l'épisode de L'Agence en partie consacré à la recherche d'Iris Mittenaere, et diffusé ce jeudi soir sur TMC.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un budget entre 3 et 4 millions d'euros

La jeune femme de 32 ans recherche effectivement un appartement spacieux et lumineux, idéalement avec un extérieur pour sa chienne Calypso, un petit teckel qu'elle a adopté l'an dernier. "Elle a beaucoup d'énergie, elle a besoin de courir, de sortir, de se dépenser", confie-t-elle.

L'ancienne Miss France et Miss Univers souhaite aussi pouvoir travailler dans son nouvel appartement. "J’ai besoin aussi d’un grand salon pour recevoir. J’ai besoin aussi que ce soit très lumineux parce que la lumière c’est très important comme je crée pas mal de contenus chez moi, jusqu’à ma chambre à coucher. Donc j’ai vraiment besoin d’intégrer cet aspect professionnel à mon appartement parce que c’est toute ma vie", précise-t-elle face à Martin Kretz.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"C'est la première fois que je vais vivre seule"

Avec un budget de 3 millions d'euros voire 4 millions si gros coup de cœur, Iris Mittenaere espère trouver rapidement le bien idéal. "J'ai envie d'aller vite mais je n'ai pas envie de me précipiter. C'est quand même un achat extrêmement important. C'est la première fois que je vais vivre seule, c'est cool de faire un choix pour soi et en même temps, ce n'est pas facile", confie-t-elle. L'influenceuse s'est séparée de son compagnon Bruno Pelat en septembre dernier après avoir subi des violences. Le jeune homme de 22 ans a été condamné à un an de prison, dont six mois avec sursis, pour l'avoir frappée et menacée dans la soirée du 25 septembre 2024.

Dans L'Agence, Martin Kretz emmène Iris Mittenaere visiter un appartement à Neuilly-sur-Seine. Séduite par le bien, la jeune femme relève vite un point qui lui pose problème : la taille du dressing. "J’ai beaucoup d’affaires et de souvenirs de Miss France et de Miss Univers. Des robes, des couronnes, des écharpes... Je les garde précieusement si un jour j’ai des enfants. Ce sont des beaux souvenirs", explique-t-elle à l’agent immobilier avant d'ajouter : "C’est une partie hyper importante de ma vie. Sans ça, je ne serais pas là aujourd’hui. Et puis j’ai tellement hâte aussi - je me vois mère, grand-mère - de les montrer à mes enfants et mes petits enfants comme ma grand-mère me montrait sa robe de mariée. Ce sont des beaux moments que j’ai envie de partager avec eux".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Malheureusement pour Martin Kretz, l’appartement de 190m2 ne correspond pas aux critères d'Iris Mittenaere, qui préfère donc poursuivre ses recherches. Quant aux téléspectateurs, ils n’en sauront pas plus sur la suite de ses démarches...