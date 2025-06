M6 : Olivier Minne à la tête du «Maillon faible» et de nouveaux divertissements à la rentrée

Le célèbre animateur Olivier Minne, quitte France 2 après plus de 20 ans à la tête de "Fort Boyard" et arrive sur M6 à la rentrée. Il animera une nouvelle version du jeu culte du "Maillon faible", mais également de nouveaux divertissements a annoncé la chaîne privée ce lundi.

Olivier Minne, qui rejoindra M6 à la rentrée après plus de 20 ans aux commandes de "Fort Boyard" sur France 2, animera une nouvelle version hebdomadaire du "Maillon faible", en plus de nouveaux divertissements, a annoncé la chaîne privée lundi. Le présentateur de 58 ans succèdera ainsi au comédien Vincent Dedienne, qui a revisité le jeu culte lors de sa relance par M6, le temps d'une soirée spéciale l'automne dernier.

A la tête de trois jeux

Adapté d'un format britannique, "Le Maillon faible" a fait les belles heures de TF1 de 2001 à 2007 sous la houlette de Laurence Boccolini, avant un bref retour sur D8 de 2014 à 2015, avec Julien Courbet à la présentation. Sa résurrection sur M6 a attiré le 16 octobre près de 3 millions de téléspectateurs pour le premier numéro, et 2,5 millions pour le second, permettant à M6 de se hisser en deuxième position des audiences ce soir-là. Fort de ce succès, la chaîne mise pour la saison prochaine sur un format de 52 minutes hebdomadaire en avant-soirée.

Outre cette émission, Olivier Minne se verra confier les rênes de "Pandore", un nouveau jeu "de stratégie psychologique" inspiré de la mythologie grecque, diffusé en soirée. L'ex-pilier du service public incarnera aussi, toujours en soirée, "Quel est l'âge de votre cerveau ?", un grand quiz où 200 candidats se livreront à une série de tests, promettant "une véritable gymnastique cérébrale pour toute la famille".

Gros coup pour M6

Quatrième chaîne de France avec 8% de part d'audience (PDA) sur l'ensemble du public cette saison, M6 continuera donc de creuser le sillon du jeu pour rassembler les générations. Elle misera ainsi aussi sur "Murder party au musée", un nouveau divertissement présenté par l'acteur Francis Huster, où des célébrités (François Berléand, Natasha St-Pier, etc.) enquêteront sur un meurtre au sein du Muséum national d'Histoire naturelle.

Également au menu, "99 à battre", série de défis opposant 100 candidats dans "l'une des plus grandes compétitions jamais organisées à la télévision française", et "Shaolin", où des célébrités apprendront "les principes physiques et spirituels ancestraux des moines Shaolin".

L'arrivée d'Olivier Minne est un gros coup pour le groupe M6, qui également recruté l'animateur Cyril Hanouna pour sa chaîne W9 et sa radio Fun Radio, ainsi que la journaliste Anne-Sophie Lapix pour la chaîne M6 et la radio RTL.