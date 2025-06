La nouvelle saison de Fort Boyard revient le samedi 5 juillet en prime sur France 2 avec des nouveautés au programme

Fort Boyard fait son grand retour pour une nouvelle saison à compter du 5 juillet sur France 2 avec plusieurs nouveautés attendues. C’est une édition particulière puisque c’est une dernière pour Olivier Minne.

Une édition pas comme les autres. Rendez-vous immanquable de l’été, Fort Boyard sera de retour dès le 5 juillet sur France 2 et promet aux téléspectateurs des nouveautés inédites. C'est une édition très spéciale puisque c’est la dernière fois qu’Olivier Minne enfilera son costume de maître du jeu aux côtés de "Passe-Muraille" et du légendaire "Père Fouras" avant de rejoindre l’aventure M6.

Deux nouveaux visages

Cette année, Passe-Partout aura de la compagnie avec l’arrivée de Passe-Nullepart qui mesure 2,20m à la musculature impressionnante que devront affronter les candidats. La production a fait appel à Vincent Pourchot, âgé de 33 ans, pour incarner cette nouvelle figure du célèbre jeu télévisé. Ce n’est pas tout, le "Vinking", nouveau visage de cette édition, fera son apparition pour la première fois.

Une épreuve emblématique de retour

Du côté des épreuves, là aussi il y aura du neuf. Les téléspectateurs pourront découvrir entre autres l’atelier des poupées avec Cyril Gossbo, personnage incarné par Cyril Féraud, ou encore l’épreuve de la salle des machines qui ressemble fortement à l’ancienne épreuve des cylindres. Lancée en 1993, elle avait disparu de Fort Boyard en 2018 après de nombreuses critiques puisque les candidats qui y étaient envoyés, le plus souvent des candidates, devaient glisser et avancer sur des rouleaux instables laissant paraitre des gros plans sur les participantes et leurs décolletés. Seuls huit hommes s’étaient illustrés sur les rouleaux, contre pas moins de 101 femmes. Pour la nouvelle épreuve de la salle des machines, seuls des candidats masculins y participeront.

Cette saison baptisée "Les origines", s’annonce riche en émotions avec le retour d’épreuves cultes et les aurevoirs d’Olivier Minne. "Ça résonne particulièrement pour moi, compte tenu du fait que c’est ma dernière. Et au-delà de ça, je pense que les gens, les téléspectateurs qui connaissent le Fort depuis longtemps, vont fortement apprécier les clins d’œil qu’on fait au passé de l’émission", a assuré l’animateur de 58 auprès de Puremédias.