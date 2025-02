L'amour est dans le pré : Flavie annonce sa rupture avec Valentin

Neuf mois après leur coup de foudre dans l'émission présentée par Karine Le Marchand, la jeune Bretonne et l'agriculteur normand ont décidé de suivre des chemins séparés.

La fin d'une belle (et très courte) histoire d'amour. Flavie, prétendante emblématique de la 19ème saison de L'amoure est dans le pré, a annoncé ce dimanche qu'elle n'était plus en couple Valentin, l'agriculteur normand qu'elle avait séduit pendant l'émission. "Hello, je tiens à vous informer que malheureusement Valentin et moi ne sommes plus ensemble pour des raisons qui nous concernent", a-t-elle écrit dans une story partagée sur son compte Instagram, avant d'ajouter : "J’ai passé neuf beaux mois à ses côtés mais la vie a fait que nos chemins se séparent".

Flavie et Valentin très amoureux pendant bilan

Pourtant, fin novembre, les tourtereaux s'étaient affichés main dans la main lors du bilan de la 19ᵉ saison de L'amour est dans le pré. Face à Karine Le Marchand, ils s'étaient notamment confiés sur le début de leur relation, marqué par la maladie de Flavie. La jeune femme de 21 ans avait en effet appris qu'elle souffrait d'un cancer pendant son séjour à la ferme, en plein tournage de l'émission. Amoureuse de Valentin, elle avait malgré tout souhaité poursuivre l'aventure tout en entamant, parallèlement, son traitement de chimiothérapie. L'agriculteur l'avait quant à lui soutenue, même si leur idylle était naissante. Plus soudé que jamais, le couple envisageait tout naturellement d'emménager ensemble, et se projetait déjà avec deux enfants. Mais tout s'est effondré du jour au lendemain...

Selon Flavie, c'est Valentin qui aurait mis un terme à leur relation. "Je tiens à mettre les choses au clair, concernant ma rupture avec Valentin. La 'RUPTURE' n’était pas ma décision mais la sienne. Donc, merci de ne pas cracher sur mon dos sans savoir. SVP, merci de le laisser tranquille surtout en cette période", a-t-elle déclaré, toujours sur Instagram. La jeune femme n’a cependant pas donné plus de détails sur les raisons qui ont poussé l’agriculteur à prendre une décision aussi radicale, après seulement neuf mois de relation. De son côté, le principal intéressé reste pour l’instant silencieux…