Fermeture de C8 : «Les gens sont extrêmement affectés», affirme Sarah Saldmann

Au micro de Gauthier Le Bret, l'avocate Sarah Saldmann affirme que les Français sont "extrêmement affectés" par la fermeture de C8. Ce vendredi à minuit, la chaîne va cesser d'émettre, faute de fréquence TNT. Réécoutez l'extrait.





Une fin triomphale. Jeudi soir, Cyril Hanouna a présenté la dernière de TPMP sur C8, à la veille de la fermeture de la chaîne suite au non-renouvellement de sa fréquence TNT. Une dernière émission en forme de record d'audience, mais aussi d'émotion. Ce qui n'étonne pas Sarah Saldmann, puisque "les gens sont extrêmement affectés par la fermeture de C8", affirme-t-elle dans On marche sur la tête.

"Jamais on ne m'a autant dit : 'C'était l'émission qu'on regardait en famille, on regardait tous TPMP' et on peut le dire, tout le monde connaît TPMP. Même les gens qui n'apprécient pas Cyril [Hanouna] reconnaissent son génie et son talent. Je pense que c'est incontesté et incontestable."