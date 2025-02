Fermeture de C8 : «C'est une chasse à l'homme» contre Cyril Hanouna, assure une auditrice

Pour Jennifer, une auditrice et téléspectatrice de Cyril Hanouna, la fermeture de C8 est en réalité une "chasse à l'homme". Elle explique pourquoi elle en est arrivée à cette conclusion au micro de Gauthier Le Bret. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Fermer une chaîne pour tenter de faire taire un homme ? Mercredi, le Conseil d'État a acté l'abrogation de C8 des fréquences de la TNT, mettant fin à une longue bataille juridique. Mais cette décision cache-t-elle un objectif inavoué ? C'est en tout cas ce qu'avance Jennifer, une auditrice d'On marche sur la tête.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour cette téléspectatrice de Cyril Hanouna depuis ses débuts sur France 4, la fermeture de C8 est clairement "une chasse à l'homme". Cyril Hanouna "dérange beaucoup et je pense qu'en parlant de politique, en agrandissant le spectre de son émission, il a touché à des choses qui dérangent. Je pense que c'est vraiment une chasse à l'homme, j'en suis vraiment convaincue."

Une décision qui peine à plus d'un titre cette habitante de Saint-Nazaire de 37 ans : "Je suis extrêmement déçue que dans mon pays, on puisse fermer une chaîne. Je rappelle qu'on est en France et je pense que quand la chaîne va être fermée, les gens vont se réveiller, ce sera trop tard, mais les gens vont se réveiller."